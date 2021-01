Jade Hallyday loin de Tristan son chéri, sa déchirante déclaration (Wow)

Depuis quelques jours maintenant, Jade Hallyday est de retour à Los Angeles avec sa maman et sa petite sœur. Malheureusement pour elle, elle se retrouve loin de son ami Tristan. D’ailleurs, ce dernier lui a fait une déclaration sur les réseaux sociaux. La rédaction de LD People va vous dire ce qu’a dit le jeune homme.

Jade Hallyday éloignée de Tristan

Après avoir passé le début du mois de décembre à Saint-Barthélemy, Jade Hallyday a ensuite posé ses valises à Paris pour Noël. Elle s’est ensuite envolée pour Marrakech pour un séjour avec Tristan Garnier-Labadie et quelques amis pour fêter la nouvelle année. Aujourd’hui, la fille de Johnny Hallyday est à Los Angeles avec sa famille, loin de son chéri. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que la séparation commence à être très longue pour les deux.

Ce jeudi 28 janvier, sur Instagram, Tristan Garnier-Labadie a publié une photo sur sa story pour expliquer qu’il ressent le manque de ne plus voir Jade Hallyday. En effet, le jeune homme a publié un souvenir de leur séjour au Maros, où les deux prennent la pose sur un quad, au détour d’une balade dans le désert. En légende, on pouvait notamment lire : “Tu me manques tellement ». Il ne fait aucun doute que pour la fille de Johnny Hallyday, le manque se ressent également.

Jade Hallyday réconciliée avec sa maman ?

Depuis quelques temps, dans les médias, on annonce une véritable guerre entre Jade Hallyday et Laeticia. En pleine crise, l’adolescente de 16 ans était en guerre avec sa mère pour différentes raisons et notamment parce qu’elle passait beaucoup de temps à faire des photos sur la plage. Bernard Montiel déclare dans TPMP que la jeune fille trouverait “agaçant que sa mère passe ses journées à se prendre en photo sur la plage à Saint Barth, qu’elle passe sa vie à communiquer sur les réseaux sociaux ».

Jade Hallyday éloignée de son ami Tristan : sa déchirante déclaration https://t.co/spaKSdTYlM pic.twitter.com/EhqVODVyuk — Voici (@voici) January 28, 2021

Mais il semblerait maintenant que la hache de guerre soit désormais enterrée entre Jade et Laeticia. C’est en tout cas ce que montre le dernier cliché de la veuve de Johnny Hallyday. En effet, cette dernière a partagé un tendre cliché où elle apparaît en compagnie de sa fille, qui lui fait un câlin. Un moment complice et plein de tendresse que la maman de 45 ans doit être heureuse de pouvoir à nouveau savourer. Reste à savoir maintenant si les deux finiront pas se reconcilier totalement, ou s’il ne s’agit que d’un moment d’accalmi.