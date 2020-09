Jade Hallyday montre son dernière en photo, elle est victime de messages très osés!

Jade Hallyday n’a que 16 ans. Et pourtant, cela ne va pas empêcher des internautes de lui faire des remarques offensantes. En effet, certaines choses ne se disent pas à une adolescente. Malgré le caractère jugé osé de certaines de ses publications, cela ne justifie pas que certains internautes perdent leurs sangs froids. Jade Hallyday reste une enfant et malgré sa grande maturité pour son âge, il peut subsister des choses qui lui échappe. Plutôt que le l’attaquer ou de lui adresser des messages éhontés, ne vaudrait-il mieux pas faire preuve de bienveillance ? Ce n’est malheureusement pas la réflexion qu’on eu ses abonnés dans les espaces commentaires de ses publications Instagram.

Jade a plus de 105 000 abonnés sur Instagram

Jade Hallyday est connue du monde entier depuis son plus jeune âge. Car il est tout simplement impossible de rester anonyme en étant la fille de Johnny Hallyday. Jade et sa sœur grandissent sous les yeux des fans de leur père. Et si certains ont développé un attachement affectueux envers les filles de Johnny, d’autres ne l’entendent pas de cette oreille. En effet, suite à une des dernières publications de Jade Hallyday sur son compte Instagram, elle se retrouve à déplorer les attaques et les commentaires déplacés de certains internautes. Sur cette photo, Jade Hallyday prend la pose avec l’une de ses meilleures amies, Capucine Thouvenin. Une jeune fille de 16 ans également, qui, contrairement à Jade Hallyday, a eu la bonne idée de mettre son compte Instagram en “privé”. Car quand elles posent toutes les deux, les adolescentes jouent les stars et ne pensent pas au “qu’en dira-t-on”.

Voir cette publication sur Instagram Besties Une publication partagée par Jade Hallyday (@jadehallyday) le 4 Sept. 2020 à 6 :54 PDT

Les abonnés de la fille de Johnny Hallyday ont tous un avis sur les publications de Jade

Les internautes vont rapidement remettre les pieds sur terre à Jade Hallyday. Si elle lit les commentaires, elle va être choqué de recevoir des avances de la part de personnes malintentionnées. D’autres qui veulent lui faire la morale en lui demandant de mettre un pantalon. Et enfin, quelques messages qui vont se contenter de la féliciter pour sa beauté. Ainsi que des messages d’internautes qui prendront même le temps de répondre aux commentaires plus violents pour leur demander de se calmer. Ces derniers types de commentaires souhaitent rappeler à tous que Jade Hallyday est encore loin d’être adulte. Or, lui faire des avances de la sorte pourrait donc être un crime.

Jade Hallyday ne répond qu’à ses amis dans les commentaires de ses publications. Bien qu’elle laisse son compte Instagram en “public”, elle fait tout de même attention de ne pas laisser entre n’importe qui en contact avec elle. jade Hallyday n’a peut-être que 16 ans mais elle peut compter sur les conseils avisés de sa marraine et de sa mère pour la mettre ne garde à ce niveau. De plus, la notoriété n’est quelque chose de nouveau pour elle. Pas de doutes donc qu’elle sache gérer ce genre d’intrusions bien mieux que la plupart des gens.