Jade Hallyday nouvelle photo sans vêtements! Sa photo sur Instagram fait un gros buzz!

Alors que les Français de métropole vivent un hiver dans le froid, Jade Hallyday profite du soleil sur l’île de Saint-Barthélémy. Sa photo sur Instagram n’est pas passée inaperçue ! Ses abonnés l’ont adoré.

Jade Hallyday a passé les fêtes de Noël à Marnes-la-Coquette. Mais dès qu’elle l’a pu, la jeune ado a pris la poudre d’escampette. La fille de Johnny Hallyday a d’abord rejoint des amis à Marrakech pour le nouvel an. Elle a ensuite voyagé à Los Angeles avec sa mère. Puis elle a rejoint son autre maison située sur l’île de Saint-Barthélemy, dans les Caraïbes.

De retour au soleil, la jeune globe-trotteuse n’a pas perdu de temps pour prendre la pose en maillot de bain. Alors que la métropole est plongée dans une météo maussade, entre pluie, neige et inondations, sa photo fait tout simplement rêver. On se croirait en effet en été ! Au sein de la rédaction de LDpeople, on aimerait beaucoup être à sa place !

Cocotier et piscine au milieu d’un magnifique jardin pour son “winter break”

Sur le joli cliché, on découvre la sœur de Joy dans un deux-pièces bleu et violet, imprimé léopard. Appuyée contre un cocotier, elle se tient devant une magnifique piscine au milieu d’un jardin. “Winter break”, indique-t-elle sobrement en légende.

Et forcément, les commentaires n’ont pas tardé à tomber. Ses abonnés l’ont en effet très vite complimentée. “Je rêve là”, “Une vraie bombe, “une vraiiii starrrr, “une vraie bombe”, pouvait-on notamment lire parmi les commentaires.

Jade Hallyday se retrouve ainsi avec sa petite sœur Joy, sa mère Laeticia Hallyday. Mais l’acteur et réalisateur Jalil Lespert est également au rendez-vous. Ce dernier serait parti de Paris il y a quelques jours pour les retrouver. L’artiste aurait voulu éviter de se retrouver bloqué par un confinement.

Jade Hallyday: Elle ne supporterait plus sa mère

Cela ne nous dit pas si Jade et Laeticia se sont réconciliées. En effet, la mère et la fille ne se parlent plus depuis la fin de l’année 2020. Jeudi 7 janvier, sur le plateau de TPMP, Bernard Montiel a fait quelques révélations à ce propos. D’après ce dernier, Jade n’en peut « plus de supporter sa mère ». « Elle a une image de femme qui n’est peut être pas la meilleure (…) elle trouve qu’elle en fait beaucoup (…) elle trouve ça agaçant que sa mère passe sa vie à communiquer, à se prendre en photo », a expliqué le chroniqueur de C8.

Quant à nos confrères d’Ici Paris, ils indiquent que Jade « en ferait donc voir de toutes les couleurs à sa mère qui serait, pour la première fois, complètement dépassée par les évènements ».

« Elles se sentent un peu abandonnées »

Jade traverse en effet une crise d’adolescence. Mais elle reproche également à sa mère de passer des bras d’un homme à un autre. En l’occurrence du restaurateur Pascal Balland à Jalil Lespert. Et de tout dévoiler de sa vie intime à la presse et aux réseaux sociaux.

« Elles ne vont pas à l’école, elles ne sont pas très bien soignées, elles se sentent un peu abandonnées », avait regretté Bernard Montiel le 7 janvier dans TPMP. Pour Cyril Hanouna, il y a une solution : leur envoyer Pascal le grand frère, avait ainsi ironisé le trublion du PAF !