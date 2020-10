Jade Hallyday partage une nouvelle photo sans vêtements qui inquiète ses fans

Jade Hallyday partage de plus en plus de photos d’elle sans véritables vêtements sur Instagram. Du haut de ses 16 ans, le jeune fille n’a pas froid aux yeux. En effet, elle prend la pose en sous-vêtements ou équivalents et s’affiche fièrement sur les réseaux sociaux, à l’instar des plus célèbres mannequin. Question de mode ? Volonté de s’affirmer ? Les fans de Jade Hallyday sont perplexes. Si ses amis l’encouragent et la couvrent de compliments, nombreux de ses abonnés sont sous le choc. En effet, ils sont légion à ne pas tolérer que Jade Hallyday s’affiche de la sorte sur les réseaux sociaux. Découvrez la série de photos qui met un coup de projecteur sur Jade et sur ce qu’elle choisit de mettre en avant sur la Toile.

Jade Hallyday inquiète une bonne partie de ses abonnés sur Instagram

Jade Hallyday est une jeune fille ravissante. Consciente de ses atouts physiques, elle aime prendre la pose comme les mannequins le font. En effet, sur Instagram, il n’est pas rare de découvrir des images de belles jeunes femmes poser en sous-vêtements ou équivalents. Mais ce sont en général des jeunes femmes majeures qui font d’Instagram un outil de travail. Une revanche, Jade Hallyday prend la pose pour s’amuser. Comme d’ailleurs beaucoup de jeunes filles de son âges. Car être adolescent en 2020 signifie aussi maîtriser les réseaux sociaux. Les modes, les codes et les tendances sont généralement accessibles par ce biais. Mais voilà, les fans de Jade Hallyday sur les réseaux sociaux sont également, pour beaucoup, des fans de la carrière de son papa, Johnny. Et ils ne peuvent pas s’empêcher de s’imaginer que le rockeur désapprouverait le comportement de sa princesse.

Les abonnés de Jade Hallyday qui déplorent ce comportement sont effectivement convaincus d’agir pour son bien. Ainsi, parmi les commentaires désapprobateurs que reçoit Jade Hallyday, elle devra faire preuve de recul. Cela lui permettra de réaliser que derrière des mots parfois durs, ne se trouve ne réalité que de la bienveillance. Voici la publication qui met Jade Hallyday au centre de l’attention. Une série de trois images pour le moins explicites.

Voir cette publication sur Instagram ❤️ Une publication partagée par Jade Hallyday (@jadehallyday) le 3 Oct. 2020 à 4 :04 PDT

La jeune fille assume ses choix et persévère

Jade Hallyday n’écoute que son cœur pour prendre ses décisions. Elle adore son ensemble rouge et décide donc de prendre la pose avec. C’est son corps et ses choix sur son compte Instagram. Alors, la jeune fille se contente de remercier ses amis, ses proches et les abonnés qui laissent des commentaires sympathiques ou des compliments à son égard. Pour le reste, elle ne préfère pas prêter attention à ce qui se dit et prendra peut-être même le temps de supprimer les commentaires désagréables et de bloquer ceux qui les postent. La vie est bien trop courte pour vivre à travers le regard des autres. Jade Hallyday, du haut de ses 16 ans, a déjà appris de difficiles leçons dans la vie. Et elle sait que son bonheur ne regarde qu’elle et qu’il passe par la réalisation de ses envies.