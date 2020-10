Jade Hallyday pose sans vêtements, ses photos font le tour de la toile et créent polémique

Jade Hallyday est déjà prête à devenir une véritable influenceuse. Sur Instagram, elle enchaîne les photographies qui dévoilent sa taille de guêpe. Dans sa petite tenue rouge notamment, Jade Hallyday est sublime. Mais attention, la jeune fille n’a que 16 ans ! Elle a donc déjà tout d’une professionnelle mais ne peut pas encore se lancer à con compte. La fille de Johnny et de Laeticia Hallyday n’a pas fini de faire parler d’elle et de faire tourner les têtes. Découvrez cette photo de Jade Hallyday qui suscite de vives réactions sur la Toile.

Jade Hallyday rayonne sur Instagram

Jade Hallyday n’a malheureusement pas fait que des heureux à prendre la pose de la sorte. En effet, certains de ses fans ne comprenne pas qu’elle suive les modes présentes sur Instagram. Pourtant, Jade Hallyday grandit et à 16 ans, les réseaux sociaux sont une seconde nature pour sa génération. Alors que certains crient au scandale, d’autres sont ébahis devant les photos de la jeune fille. Ses amis surtout, n’ont de cesse de lui dire à quel point elle est belle. Avec sa tenue de plage rouge Jade Hallyday sait qu’elle va en impressionner plus d’un. Elle a même choisi de nouer son haut de maillot de bain de façon à dégager son cou et ses épaules. Une tendance très actuelle de cet été.

Voir cette publication sur Instagram ❤️ Une publication partagée par Jade Hallyday (@jadehallyday) le 3 Oct. 2020 à 4 :04 PDT

Les réactions sont mitigées

Jade Hallyday sait bien que nombreux de ses abonnés Instagram vont la juger pour les publications qu’elle partage. Mais elle est encore libre de faire ce qu’il lui plaît. Avoir 16 ans c’est aussi tester ses limites et apprendre à se connaître le mieux possible avant de rentrer dans le monde des adultes. Alors, autant qu’elle fasse ses armes avec le plus de liberté possible. Ce n’est effectivement que de cette façon que cela sera efficace. Et pour le moment, cela ne semble pas lui donner envie de se cacher que de recevoir des leçons de moral ou des commentaires déplacés. Jade Hallyday a certainement appris à vivre en faisant la Une des médias et a suffisamment de discernement pour ne pas prêter attention aux réactions négatives que ses faits et gestes peuvent susciter. Et cela est tout à fait remarquable pour son âge.

Jade Hallyday vivra en effet toujours dans la lumière de la notoriété de son père. Johnny Hallyday fera à jamais partie de l’histoire de la musique française et son nom va continuer de traverser les générations. Ainsi, quoi qu’elle fasse, Jade Hallyday le fera sous le regard des fans de son père. Plutôt que vivre en fonction de leurs remarques, elle a donc bien raison de vivre comme elle l’entend. Et si cela signifie partager des photos d’elle dans de petites tenues, personne ne pourra le lui interdire. De plus, il ne faudra pas douter que Laeticia Hallyday veille de son côté à ce qu’il n’arrive rien à ses princesses. Et personne ne saurait être en position de juger son travail de mère auprès d’elles.