Jade Hallyday poste de nouvelles photos chaudes sur la toile, les internautes sont choqués

Jade Hallyday fait couler beaucoup d’encre depuis le début de l’été. En effet, elle partage des images sur son compte Instagram qui ne laissent personne indifférent. Avec l’arrivée des températures estivales et des vacances, la jeune fille en profitait pour publier des photos d’elle sans porter beaucoup de vêtements. À la plage ou à la piscine c’est une chose, mais Jade Hallyday continue de poster des images d’elle exposée malgré la rentrée. De quoi délier les langues des internautes qui ne comprennent pas qu’elle se permette de s’exposer ainsi à son âge.

Jade Hallyday maîtrise les codes d’Instagram

Jade Hallyday fêtait ses 16 ans le 3 août dernier. Et à cet âge, les adolescents sont happés par les réseaux sociaux. Mais également par leur image qui est en train de changer. Les jeunes filles, avant les garçons, rencontrent des changements à travers l’adolescence. Des changements auxquels ils mettent du temps à s’habituer. Pour mieux appréhender ces changements, il n’y a rien de plus naturel que de se les approprier. Ainsi, à travers les photos qu’elle prend d’elle-même, Jade Hallyday a peut-être trouvé sa propre solution pour comprendre son évolution. Mais tout le monde n’a pas ce recul sur la situation. En effet, nombreux des abonnés de Jade Hallyday sont en réalité des fans de son père. Et l’ayant vu grandit, ils imaginent qu’ils sont légitimes à lui donner des leçons de savoir-vivre.

Car pour beaucoup, Jade Hallyday en fait trop avec les images qu’elle partage. Heureusement, la jeune fille peut compter sur le soutien de ses amis et de ses proches. Il est certain que si sa mère voyait un problème dans le phénomène qu’elle traverse, elle réagirait. Mais il n’en est rien. Alors, Leatitia Hallyday comprend certainement que les adolescentes ont besoin de poser elles-mêmes leurs limites. De comprendre que leurs corps leurs appartiennent. Et surtout, de ne pas se laisser influencer par les opinions diverses et variées d’inconnus. Ainsi, Jade Hallyday ne prêtera pas attention à ce que certains pourraient lui faire comme remontrances. Elle continuera de s’amuser avec ses amies et à affirmer son indépendance et son contrôle sur sa personne.

Des photos qui choquent

Voir cette publication sur Instagram Besties Une publication partagée par Jade Hallyday (@jadehallyday) le 4 Sept. 2020 à 6 :54 PDT

Dans ces jeux innocents, Jade Hallyday prend peut-être plus de risque que d’autres jeunes filles de son âge. Sa notoriété l’empêche de vivre une vie qui ressemble à celle de la majorité. Mais grâce à ses parents et à ses proches, elle apprend depuis toute petite à faire avec. Jade Hallyday aurait pu choisir de vivre caché mais son bonheur n’est pas là. Elle s’épanouie en vivant comme elle l’entend et cela passe donc pas une exposition sur les réseaux sociaux. C’est une chose que font tous les adolescents de son âge et elle aura bien raison de ne pas se priver. Avec les années, Jade Hallyday va mûrir et apprendre à se connaître. Mais en attardant, elle doit passer par des phases d’apprentissage obligatoire. Et cela signifie aussi parfois dépasser les bornes.