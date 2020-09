Jade Hallyday poste de nouvelles photos très osées, des internautes jugent cela choquant

Jade Hallyday est une adolescente de 16 ans. Alors, son compte Instagram se veut à la mode. Et malheureusement, la tendance sur les réseaux sociaux ne porte pas beaucoup de vêtements. Nombreux des fans de Jade Hallyday sont des fans de son défunt papa, le grand Johnny. Ils sont donc très protecteurs envers la jeune fille qu’ils ont vu grandir. Ainsi, ils n’hésitent pas à lui demander de se couvrir davantage en découvrant les publications de la jeune fille. Car Jade Hallyday aime prendre la pose en 2 pièces ou dans des tenues qui la mettent à son avantage. D’autres iront même encore plus loin, jusqu’à qualifier d’impudiques les photographies de Jade Hallyday.

Jade Hallyday risque-t-elle de basculer dans le vulgaire ?

Jade Hallyday prête forcément une importance particulière aux réseaux sociaux. Scolarisée à distance, c’est une des meilleures façons de garder le contact avec ses nombreux amis. En revanche, elle ne semble pas s’inquiéter de recevoir des messages déplacés ou de se faire suivre par des personnes mal intentionnées. En effet, le profil de Jade Hallyday est en public. Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire de s’abonner à sa page pour admirer ses publications. Aussi, cela veut dire qu’elle n’a pas de tri à faire dans ses abonnés. Et la grande sœur de Joy Hallyday compte pas moins de 104 000 followers sur Instagram.

Mais Jade Hallyday vient d’avoir 16 ans et elle est donc assez grande pour faire ses choix. Toujours sous l’œil protecteur de ses proches et des fans de son père, elle fait donc en sorte de partager un contenu qui lui ressemble et qui lui plaît. Cependant, les photos ne sont pas toujours très standard en terme de pudeur pour certains. aide Hallyday aime partager des photo d’elle, apprêtée et en train de prendre la pose. Elle aime aussi immortaliser des souvenirs de vacances ou des moments avec ses amis. Mais reteintes de ses publications vont outrés certains de ses abonnés.

Une photo interpelle ses fans les plus pudiques

C’est le cas notamment de la publication que Jade Hallyday partage le 4 septembre denier. Elle est accompagnée de sa meilleure amie et toutes les deux ne portent rien d’autres qu’un sweat-shirt extra large. Une tenue très à la mode pour cette rentrée 2020. En revanche, ce qui va interpeller ses abonnés c’est que la position des jeunes filles permet au pull de remonter un peu trop au dessus de leurs jambes.

Certes, les tendances Instagram invitent les jeunes à se mettre en scène de la sorte. Mais jade Hallyday n’est pas une jeune fille comme les autres. En tant que fille avinée de Laeticia Hallyday, ses fans se composent donc également des fans de ses parents. Forcément, ils ne peuvent qu’être abasourdis de découvrir ce genre de clichés. Et à vrai dire, il est certain que la maman de Jade Hallyday lui en touche également deux mots. Jade Hallyday ne peut pas prendre à la légère sa notoriété. Depuis son arrivée dans la famille, elle grandit sous regard de milliers de personnes qui von Tse permettre de donner leurs avis. Si elle ne veut pas souffrir de cette situation, elle va devoir apprendre à trouver un compromis entre l’image qu’elle doit donner au monde et celle qu’elle est vraiment.