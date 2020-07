Jade Hallyday poste de nouvelles photos en « Bikini » elle choque les internautes !

Jade Hallyday a posé pour une séance photo ensoleillée ce lundi 6 juillet. La jolie fille profite de l’été et rayonne sur ses dernières photos. Elle pose dans un joli deux pièces tricolore.

Jade Hallyday n’est pas seulement la fille de Johnny et Laeticia Hallyday. La jeune fille de 15 ans a forgé une véritable communauté, avec 100 000 followers sur son compte Instagram. Toujours lycéenne aux États-Unis où elle a étudié au lycée français de Los Angeles, elle a créé un joli groupe d’amis, toujours présent pour elle. Elle partage régulièrement des moments de sa vie de rêve sous les palmiers sur les réseaux sociaux, avec un sens du style particulièrement pointu. Fan de sportswear, elle porte régulièrement des vêtements griffés tendance.

Un groupe d’amis soudés

Ce lundi 6 juillet sur Instagram, Jade Hallyday a publié une série de photos d’une séance ensoleillée sur laquelle elle pose dans un très joli deux pièces. De nombreux amis de la fille ont commenté son dernier message, dont l’un se contentait d’un «wowww» et n’a pas hésité devant le «w». Jade Hallyday en a profité pour échanger avec ses « besties »: « Trop belle ma chérie Jade magnifique ». La principale partie intéressée a simplement commenté sa publication « moments d’été ». De jolis moments!

Voir cette publication sur Instagram Summertimes 🌺 Une publication partagée par Jade Hallyday (@jadehallyday) le 6 Juil. 2020 à 10 :15 PDT

Laeticia Hallyday : maman fière, elle félicite Jade pour son diplôme

La jeune Jade Hallyday vient de recevoir son certificat, l’un des premiers diplômes de sa vie. Maman fière qu’elle soit, Laeticia Hallyday a partagé un doux message sur Instagram pour féliciter sa fille.

Ces dernières semaines, le déconfinement a commencé en France et les règles sanitaires sont devenues plus souples. Les bars et restaurants ont rouvert, les élèves reprendront leurs cours ce lundi 22 juin et les aéroports rouvriront petit à petit. Profitant de pouvoir voyager et reprendre l’avion, Laeticia Hallyday accompagnée de ses deux filles Jade et Joy sont de retour en France. Ils ont été vus ce vendredi 19 juin à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle, après avoir été confinés à Los Angeles pendant plusieurs mois. Si la veuve de Taulier n’a pas encore été vue publiquement en France depuis cette apparition masquée, elle devrait assister à l’anniversaire de son amoureux Pascal Balland, qui aura 49 ans le 6 juillet …

Laeticia Hallyday, une « proud mommy »

Dans l’attente de cet événement, Laeticia a annoncé une bonne nouvelle dans son histoire Instagram ce samedi 20 juin. Ce n’est pas un mince exploit d’être fière qu’elle ait révélé que sa fille Jade Hallyday venait tout juste de terminer ses études universitaires. Si la fille de Johnny Hallyday est scolarisée à Los Angeles, elle passe les mêmes diplômes qu’en France puisqu’elle suit ses cours au Lycée Français. « Elle l’a fait! », A écrit la mère sur une capture des résultats de la jeune « Jade Odette Désirée », désormais en couple, qui précise qu’elle a également obtenu une belle mention « bon » en prime. Elle ajoute également une émoticône « Proud Mum » avec un coeur. Un premier diplôme dont l’adolescente se souviendra certainement toute sa vie.