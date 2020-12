Jade Hallyday s’affiche encore sans vêtements à Saint-Barth et crée une nouvelle polémique !

Comme très régulièrement, Jade Hallyday est une fois de plus sur l’île de Saint-Barthélemy. Pourtant, ce séjour semble lentement se terminer pour l’adolescente. Aussi, elle publie une story et une publication sur Instagram afin de célébrer la fin de ses vacances. Car exceptionnellement, toute la petite famille va passer les fêtes de fin d’année en France. Dès lors, la fille de Laeticia Hallyday profite des derniers rayons du soleil avant de rejoindre Marnes-la-Coquette. LD People revient sur ce dernier séjour sous les tropiques.

Jade Hallyday : des nouvelles photos qui font l’unanimité

Noël en France pour la première fois depuis longtemps

Normalement, les fêtes de fin d’année de la famille Hallyday devaient se déroulent aux États-Unis ou à Saint-Barthélémy. Mais en raison de la crise de la pandémie en Amérique, la veuve de Johnny Hallyday a revu ses plans. En effet en 2020, tout le clan se retrouvera dans la maison de Marnes-la-Coquette en région parisienne. Jade et Joy retrouveront donc la demeure de leur jeune enfance pour fêter Noël et la nouvelle année. Et cette année, les réveillons se feront avec un nouveau venu ; le nouveau compagnon de Laeticia Hallyday, Jalil Lespert. Mais avant de rejoindre la France, Jade Hallyday profite de ces derniers instants sous les tropiques.

Cependant, ce séjour n’était pas uniquement destiné à la détente. En effet, il s’agissait également de commémorer le troisième anniversaire de la mort de son père, Johnny Hallyday. Ainsi, comme à son habitude, toute la petite famille a organisé une veillée dans le cimetière où se trouve la tombe du rockeur. Depuis le départ de l’artiste, c’est maintenant devenu une véritable tradition pour Laeticia, Joy et Jade Hallyday. À chaque fois qu’elles se retrouvent ainsi à Saint Barth, elles ne manquent pas de se recueillir devant la sépulture.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jade Hallyday (@jadehallyday)

Un dernier cliché au bord de l’océan

Sur son compte Instagram, Jade Hallyday prend donc une nouvelle fois la pose. En effet, l’adolescente enchante sa communauté en lui faisant partager des moments pour le moins agréable. La fille de Laeticia est d’ailleurs devenue une habituée du genre. Car malgré son jeune âge, elle est aujourd’hui devenue une véritable star des réseaux sociaux. Elle compte effectivement plus d’une centaine de milliers d’abonnés qui la suivent avec assiduité. D’ailleurs, cette dernière story et ce dernier message ont immédiatement engendré un grand nombre de réactions de la part de ses fans. LD People vous en livre quelques exemples à la fin de cet article.

Sur le pont d’un bateau, Jade Hallyday dit au revoir à son île chérie, mais également à son amie qui visiblement va beaucoup lui manquer. En compagnie de Capucine Thévenet, les deux jeunes femmes prennent leur dernier bain de mer avant un retour dans l’Hexagone. Sur une autre photo, Jade Hallyday apparaît alors seule pour profiter des ultimes rayons du soleil. Et comme à chaque fois, ses fans sont ravis ! De nombreuses réactions viennent également de ses amis et amies qui ne manquent jamais de la féliciter. ” Superbe Jade “, ” Coucou. Tu es magnifique, prends soin de toi “, ” Tu es de plus en plus belle Jade “. Malgré son jeune âge, Jade Hallyday a déjà de fervents admirateurs !