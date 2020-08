Jade Hallyday s’amuse avec des copains à Saint-Barth, et crée une nouvelle polémique sur la toile

Tout récemment, Jade Hallyday a partagé des photos de ses folles soirées entourée de ses amis. Retour sur des moments de bonheur pour la fille de Johnny Hallyday.

Jade s’éclate avec ses amis

Comme chaque année, Jade y célèbre son anniversaire. Ainsi, pour ses 16 ans, l’adolescente était entourée de sa maman, sa sœur et ses demi-sœurs, mais aussi de ses amis les plus proches pour souffler ses bougies. Et si la famille est très importante pour la jeune fille, ses amis le sont tout autant. Une fois sa journée d’anniversaire passée, la fille de Johnny Hallyday a continué les festivités. Avec ses amis, Jade Hallyday a profité de l’île où elle passe de folles soirées sur la plage.

Voir cette publication sur Instagram 16!🥳 Une publication partagée par Jade Hallyday (@jadehallyday) le 3 Août 2020 à 5 :18 PDT

C’est notamment ce vendredi 7 août 2020, que Jade a dévoilé dans ses stories Instagram sa bande de copains avec qui elle semble s’éclater en vacances. Amusée par ses nombreuses publications, elle ironise en publiant le cliché d’une amie les pieds dans l’eau avec en légende : “Oui, j’ai encore posté oops“. En tout cas, la fille de Johnny Hallyday profite à fond de ses vacances et de son anniversaire, et elle a raison.

Le magnifique message de Laeticia pour sa fille

Et si elle tout le monde passe de merveilleux moments, Laeticia Hallyday en a profité pour déclaré son amour à sa fille. En effet, la jeune femme a partagé une photo un moment de fête dans la soirée avec en légende une vraie déclaration émouvante : “16 ans déjà. Je repense à ces premiers instants où j’ai été maman, où tu as bouleversé la vie de ton papa et la mienne, où j’ai reçu tes premiers sourires, donné tes premiers biberons, versé les premières larmes en réalisant que ma petite fille était la plus belle merveille de la terre” a-t-elle tout d’abord dit.

La veuve de Johnny Hallyday poursuit son message et est de plus en plus émouvante dans ses paroles : “Mon bébé, tu es devenue une femme une si belle personne si bienveillante, si sensible, si généreuse, si réfléchie… une âme profonde tournée vers les autres… tu m’apportes tant, tu apportes tant à ceux qui t’entourent tous les jours.16 ans que tu as révolutionné nos vies pour lui donner le sens qu’il lui manquait tant…16 ans que tu es ma fierté, mon bonheur, ma lumière…16 ans d’un amour si fort qu’il n’existe aucun mot qui puisse le décrire. Ta maman qui t’aime comme elle respire“. Magnifique non ? Une chose est certaine, rien ne pourra empêcher la petite famille de s’éclater pour ce jour un peu spécial.