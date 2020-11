Jade Hallyday se déhanche comme jamais, sous le regard impassible de sa petite soeur Joy

Toujours très présente sur Instagram, Jade Hallyday offre un moment de distraction à ses fans. De toute évidence, la fille de Laeticia Hallyday est d’humeur joyeuse. Dans une vidéo publiée sur le réseau social, l’adolescente se déhanche au rythme d’un son endiablé.

Jade Hallyday, la nouvelle star des réseaux sociaux

La fille aînée de Laeticia, ambiance clubbing

Malgré son jeune âge, Jade Hallyday est une véritable star sur Instagram. D’ailleurs, elle n’hésite pas à régulièrement publier des clichés ou des vidéos dont elle est la star. Pourtant, sa mère veille au grain ! Puisque Laeticia a souvent affirmé avoir un droit de regard concernant la vie de sa fille sur Internet. Mais cette vidéo ne semble pas avoir été censurée par la célèbre maman. Dans le clan le plus célèbre de France, l’exposition médiatique fait partie du quotidien. Et Jade, tout comme sa mère, ne fait pas exception à la règle !

Voir cette publication sur Instagram Jolie @iamjoyhallyday ❤team100%Laeticia 🌹🌹🌹💙 Une publication partagée par Johnny – laeticia-jade-joy💖💖💖💖 (@johnnylaeticia) le 10 Nov. 2020 à 1 :12 PST

Finalement, peu importe où Jade Hallyday apparaît ; elle est omniprésente sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, cette nouvelle vidéo a immédiatement remporté un grand nombre de vues. Âgée seulement de 16 ans, Jade Hallyday est une véritable addicte des apparitions sur la toile. Et certaines de ses publications créent parfois la polémique. Notamment, lorsque la jeune femme est apparue récemment dans une tenue jugée trop osée pour certains. Pire, même le moindre cliché de souvenir de vacances peut-être sujet à des réactions violentes. En définitive, la fille de Laeticia Hallyday fait son propre apprentissage de la célébrité. Mais elle peut compter sur sa mère, très habituée, pour lui donner de bons conseils. En tous cas, dans cette dernière vidéo, Jade Hallyday a bien l’air décidée à s’amuser, quelles que soient les réactions !

Voir cette publication sur Instagram Superbe @jadehallyday ❤team100%Laeticia 🌹🌹🌹💙 Une publication partagée par Johnny – laeticia-jade-joy💖💖💖💖 (@johnnylaeticia) le 1 Nov. 2020 à 12 :06 PST

Une séance de danse partagée avec son public

Dans cette dernière vidéo, Jade Hallyday paraît plutôt d’humeur festive. Au son de la musique de New Thang de Redfoo, l’adolescente se livre à un véritable spectacle. Pourtant, Joy Hallyday, sa petite sœur, ne semble pas aussi emballée que son aînée. En effet, dans cette séquence, la cadette reste totalement impassible alors que sa sœur se déhanche énergiquement.

Pour la jolie brunette, cette séance de danse semble être un véritable moment de défoulement. Et même si elle fixe l’objectif, elle ne paraît pas se soucier d’éventuelles nouvelles critiques. D’ailleurs, il lui faut apprendre à vivre avec le regard des autres. De plus, elle commence à avoir l’habitude. Depuis son adoption par le couple Hallyday, le visage de Jade Hallyday s’affiche à la une des médias de manière incessante. Donc pour elle, c’est devenu une certaine normalité. Entre Paris, Los Angeles et Saint-Barth, le quotidien de l’adolescente est suivie par des milliers de fans. Car il faut bien avouer que son existence reste loin d’être banal. Chaque moment de sa vie est l’occasion d’une photo, d’un article ou d’un reportage. Pourtant, Jade Hallyday veut avant tout être une adolescente comme les autres. Entre l’école, les petits copains et sa passion pour la musique, Jade s’éclate comme tous les jeunes adultes de son âge. Alors tant pis pour ses détracteurs, Jade Hallyday s’amuse ! Et elle en fait profiter ses fans !