Jade Hallyday se fait “dézinguer violemment” pour ses photos trop chaudes, elle répond cash!

Jade Hallyday: Depuis que Jade et Joy ont été adoptées par Johnny et Laeticia Hallyday, il y a maintenant de nombreuses années, les deux filles étaient déjà de véritables stars avant même leur arrivée sur le sol français. La mort de l’artiste, il y a près de 3 ans, les a propulsées une nouvelle fois au-devant de la scène et leur quotidien est exposé en permanence dans les médias. Les déboires juridiques de leur célèbre maman avec David et Laura Hallyday, auront évidemment attisé l’attention portée sur elles. Si depuis début juillet, les choses semblent enfin calmées, les adolescentes continuent leur vie en essayant d’oublier ces tristes heures.

Depuis que les liaisons aériennes ont été rétablies entre l’Europe et les États-Unis, Laeticia Hallyday et ses deux filles sont revenues sur le vieux continent pour rejoindre Paris et ensuite le sud de la France pour quelques jours en famille. Mais comme il est de tradition dans le clan Hallyday, ce fut ensuite direction l’île de Saint-Barthélémy où toutes, ont leurs habitudes. Déjà du temps du rocker, c’était le lieu préféré de la famille pour des moments de détente au bord de la plage.

Voir cette publication sur Instagram @nina__tini you’re my best view 🧚🏼‍♀️🦋 Une publication partagée par Jade Hallyday (@jadehallyday) le 11 Août 2020 à 10 :42 PDT

Comme tous les jeunes de sa génération, Jade, aujourd’hui âgée de 16 ans, aime communiquer sur les réseaux sociaux. Et récemment, elle partageait une série de clichés de ses vacances idylliques sur l’île paradisiaque. Prenant la pose avec un joli maillot de bain vert, deux pièces, Jade est radieuse. Sa mère avait d’ailleurs réagi par un joli message ” Tu es unique mon amour et je t’aime plus que tout au monde “. Une véritable déclaration pour la jeune adolescente, mais une photo qui a aussi récolté un commentaire d’un tout autre genre. En lisant les réponses de ses followers, on peut découvrir qu’un abonné publiait une émoticône qui vomit sous cette publication.

Visiblement, Jade Hallyday a du caractère et avait décidé de réagir immédiatement par une réponse sans ambiguïté. Elle décidait donc de répondre à son détracteur par une émoticône en forme de doigt d’honneur. Preuve que malgré ses 16 ans qu’elle a d’ailleurs fêté le 3 août dernier, la fille de Johnny et Laeticia Hallyday est capable de se défendre lorsqu’on l’attaque. Un geste que la jeune fille semble d’ailleurs apprécié, puisque sur des récentes photos publiées sur Instagram, on peut la découvrir en train de le reproduire.

Voir cette publication sur Instagram Summertimes 🌺 Une publication partagée par Jade Hallyday (@jadehallyday) le 6 Juil. 2020 à 10 :15 PDT

Ce n’est malheureusement pas pour elle la première fois que ses publications sont critiquées et lors d’une autre photo où elle s’affichait également en maillot de bain, certains internautes s’étaient montrés choqués par les images de la jeune adolescente qui apparaissait dans cette tenue. Des critiques qui avait fait réagir ses autres followers en demandant de la laisser tranquille et qu’il s’agissait juste d’une gamine qui s’amuse sans qu’il n’y ait véritablement rien de mal, ni à penser ni à voir.

Une exposition médiatique que la jeune Jade Hallyday connaît maintenant depuis de nombreuses années. Elle prendra certainement conseil auprès de sa mère qui elle aussi depuis son mariage avec Johnny Hallyday est en permanence sous le feu des projecteurs, mais aussi des critiques. Laeticia sera certainement apte à lui expliquer comment réagir en de telles circonstances. Mais visiblement, Jade Hallyday a déjà sa petite idée sur le sujet !