Jade Hallyday serait en couple? Laura Smet super choquée par la photo de Jade avec son chéri, c’est chaud !

Jade Hallyday: Le 5 décembre 2017, la France perdait un de ses plus grands artistes, Johnny Hallyday. Depuis ce jour-là, Laetitia et ses filles tentent de reprendre une vie normale et ce n’est facile tous les jours. Aujourd’hui, Jade a enfin pu retrouver l’homme de sa vie, son meilleur ami Tristan Garnier Labadie.

La fin d’une querelle de plus de deux ans

Quand Jade Hallyday publie une photo d’elle sur les réseaux sociaux, il n’en faut pas plus pour que de nombreuses personnes l’épient. Il y a quelques semaines maintenant, l’adolescente a embrassé à pleine bouche, une star d’Instagram. Son nom ? Loïc Bilong. Ce dernier est un proche de la famille et si vous suivez les réseaux sociaux de la fille de Johnny, vous savez sûrement que le mannequin a toujours été proche de la jeune fille. A bientôt 16 ans, on peut dire qu’elle vit sa première histoire d’amour.

Voir cette publication sur Instagram 𝐒𝐞𝐞 𝐲𝐨𝐮 𝐢𝐧 𝟐 𝐦𝐨𝐧𝐭𝐡💞 Une publication partagée par Jade Hallyday (@jadehallyday) le 18 Juin 2020 à 2 :34 PDT

Récemment, Jade Hallyday a publié de nouvelles photos prises à Los Angeles avec en légende “On se revoit dans deux mois“, l’occasion de faire passer un message à son chéri, qu’elle ne verra plus pendant un certain temps. Loïc Bilong n’a pas mis beaucoup de temps à réagir puisqu’il a commenté la photo d’un “La mienne” et la jeune femme a surenchéri avec un “Je t’aime“. Laura Smet, qui est enceinte de son premier enfant, est ainsi fière d’apprendre que sa petite sœur, Jade Hallyday, n’est plus un cœur à prendre, et aurait enfin un petit ami.

Laura Smet, pour elle la vie va recommencer https://t.co/HYGFNAoQYW pic.twitter.com/LJibjCzT0x — Paris Match (@ParisMatch) June 24, 2020

Une façon de remettre tout à plat après une querelle de plus de deux ans. En effet, Laetitia Hallyday a décidé de mettre un terme au duel qui l’oppose à David et Laura et depuis la fille du Taulier a retrouvé la sérénité. Ainsi, très bientôt, la maman de Jade et Joy signera un accord avec les deux aînés du regretté Johnny concernant le patrimoine du chanteur et chacun va pouvoir profiter enfin de sa vie tranquillement.

Jade retrouve l’homme de sa vie

De retour à Paris après l’annonce de l’obtention de son brevet, Jade Hallyday ne va pas se faire prier pour profiter de ses vacances d’été du côté de la capitale française. D’ailleurs, ce mercredi, la jeune fille a pu retrouver son meilleur ami de toujours : Tristan Garnier Labadie. Inséparables lorsqu’elle habitait en France, les deux amis ne perdent pas une occasion de se voir. Et le jeune homme de 19ans a voulu immortaliser ce moment en publiant une photo sur Instagram. En légende on peut voir le message suivant : reunited, une façon de montrer qu’ils sont enfin ensemble après de longs mois sans pouvoir se voir.

Voir cette publication sur Instagram Reunited ❤️ Une publication partagée par Tristan Garnier Labadie (@tristanonair) le 24 Juin 2020 à 6 :58 PDT



Quelques minutes plus tard, c’est Jade Hallyday qui a publié la même photo que son meilleur ami avec pour légende “De retour“. Une chose est certaine, ce retour à Paris va permettre à la fille de Johnny de profiter de Tristan encore plusieurs fois jusqu’à fin août. D’ailleurs depuis les retrouvailles, la jeune fille a passé la soirée du 24 juin sur la Seine avec le jeune homme et un autre de leurs amis. L’été s’annonce donc joyeux.