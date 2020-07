Jade Hallyday: ses photos jugées vraiment trop provocatrices « choquent » la toile !

Jade Hallyday aurait fait la rencontre d’une mannequin américaine d’envergure internationale.

Depuis, elles se suivent sur Instagram et les photos que partage la jeune femme sont toutes très appréciées par l’adolescente. En effet, même les photos les plus « entreprenantes » de Bella Hadid sont validées par Jade Hallyday. Et cela n’échappe pas aux yeux des fans de Johnny Hallyday qui se demandent si Jade Hallyday souhaite s’inspirer du mannequin célèbre.

Jade Hallyday est fan de Bella Hadid

Jade Hallyday se retrouvait à Saint-Barthélemy pour l’anniversaire du décès de son papa. Accompagnée de sa sœur et de sa mère, elles dont la rencontre de Bella Hadid sur la plage. D’après les magazines people, elles auraient toutes les quatre passé un après-midi mémorable. La jeune femme de 23 ans se serait très bien entendue avec Laeticia Hallyday et ses deux filles. En effet, sur Instagram, plus une seule photo du mannequin n’est pas liké par Jade Hallyday. Certains des fans imaginent que Jade Hallyday pourrait développer l’envie de suivre les traces de la carrière de Bella Hadid. Ou du moins, s’inspirer de ses photos pour faire de même.

Voir cette publication sur Instagram Flower child🍯💛 Une publication partagée par Bella 🦋 (@bellahadid) le 28 Juin 2020 à 1 :58 PDT

Des aspirations pour la mannequinat ?

Mais Jade Hallyday n’a pas encore 23 ans, elle n’est même pas encore majeure. Il faudra donc laisser à la jeune fille le temps de grandir et de faire des choix de carrière bien plus tard. Car Jade Hallyday aura tout juste 16 ans le 4 août prochain. Et malgré les photos qu’elle like sur Instagram, elle ne publie pas encore ce genre de photographies entreprenantes. Cela choquerait certainement ses fans mais également sa maman. Laeticia Hallyday veille sur ses filles comme sur la prunelle de ses yeux. En encore davantage depuis le départ de Johnny Hallyday. En effet, depuis le décès de ce monstre de la musique en décembre 2016, Jade, Joy et Laeticia Hallyday sont plus soudées que jamais. Elles traversent ensemble cette épreuve qui reste encore aujourd’hui l’une des plus douloureuses au monde.

Jade Hallyday est très présente sur les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux sont encore une fois une fenêtre sur la vie des célébrités. Bien qu’elles choisissent avec soin ce qu’elles y partagent, les fans peuvent avoir de leurs nouvelles très régulièrement. En effet, Jade Hallyday est très active sur ces plateformes. Son âge y est pour beaucoup mais c’est aussi le cas de Bella Hadid qui est de sept ans sont aînée. Pour les fans de Jade Hallyday oui de Bella Hadid, c’est l’occasion de savoir ce qui occupe leurs journées. Par exemple, Jade Hallyday semble être avoir quitté Los Angeles la semaine dernière. En effet, elle partageait une photo d’elle dans laquelle elle inscrivait en description « on se voit dans deux mois ».

Voir cette publication sur Instagram 𝐒𝐞𝐞 𝐲𝐨𝐮 𝐢𝐧 𝟐 𝐦𝐨𝐧𝐭𝐡💞 Une publication partagée par Jade Hallyday (@jadehallyday) le 18 Juin 2020 à 2 :34 PDT

Des vacances bien méritée pour l’aînée de Laeticia Hallyday

Dans deux mois donc, Jade Hallyday sera de retour aux États-Unis. Mais en attendant, et toujours d’après les publications de son compte Instagram, il semble qu’elle soit arrivée à Paris. En effet, la fille aînée de Laeticia Hallyday partage une photo d’elle avec son meilleur ami, Tristan Garnier Labadie. le jeune homme travaille en s’occupant de marketing digital & social media chez TF1. C’est-à-dire qu’il est capable de gérer les réseaux sociaux et l’image marketing de la chaîne. Et sur la photo où ils apparaissent tout les deux avec Jade Hallyday, la publication est géolocalisée à Paris.

Voir cette publication sur Instagram Back 🌤💕 Une publication partagée par Jade Hallyday (@jadehallyday) le 25 Juin 2020 à 4 :33 PDT

Cela va effectivement pousser les fans de Jade Hallyday à se demander si elle ne serait pas en couple avec ce jeune homme. Mais dans la section commentaire, vous trouverez la réponse. En effet, lorsqu’un des abonnés de Jade Hallyday lui demande si elle a un crush sur Tristan, elle s’empresse de répondre que non. D’ailleurs, dans des anciennes photos d’elle avec ses amis, Jade Hallyday se montrait déjà aux côtés du jeune homme. Il fait donc partie de sa bande d’amis. Des amis proches qu’elle est heureuse de pouvoir compter auprès d’elle. Il ne faudra donc pas s’imaginer qu’elle ait trouvé l’amour. Et après tout, à son âge, Jade Hallyday a bien le temps avant de songer à cela.

Les amis et la famille, le socle solide que Jade Hallyday considère essentiel

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par laeticiahallidayfan 2 (@laeticiahallydayfan2) le 31 Déc. 2019 à 8 :38 PST

Lorsque l’on est adolescent, les amis sont tout ce qui compte. Mais Jade Hallyday semble être assez mature pour ne pas laisser de côté sa famille pour autant. Car avec les épreuves traversées avec sa sœur et sa mère, les trois femmes Hallyday sont plus proches que jamais. Elles ont d’ailleurs profité du confinement pour s’amuser sur TikTok entre mère et filles notamment. De quoi attendrir leurs abonnés sur Instagram.

Le sourire de Laeticia Hallyday ne trompe pas, c’est une maman comblée par deux jeunes filles extraordinaires. Et les filles de Johnny Hallyday ont un avenir radieux devant elle. Reste à savoir ce qu’elles décideront de faire. Mais dans tous les cas, elles pourront compter sur le soutien de leurs fans.