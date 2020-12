Jade Hallyday pose en Bikini, ses vacances paradisiaques à Saint-Barth, créent l’unanimité !

En vacances à Saint-Barthélemy aux côtés de ses proches, Jade Hallyday profite à fond du soleil des Caraïbes et n’hésite pas à poster de photos sur Insta. Les rédacteurs de LD People vous en disent plus sur ses vacances de rêve !

Sur l’hexagone, c’est plutôt pluie et ambiance morose …

Laeticia Hallyday profite d’un climat tropical à Saint-Barth. Et pour sa fille ainée Jade, c’est la même chose. Preuve en est, ce vendredi 18 décembre, depuis un bateau où elle se dévoile sur un cliché depuis un bateau cheveux aux vents !

Le jeune fille regarde au loin vers le large et exhibe un bikini couleur lilas, elle s’apprête certainement à faire un plongeon, tout en profitant des rayons du soleil et du vent dans ses cheveux.

Elle est assise sur le bateau, yeux rivés au sol, et cette photo a fait fureur auprès de ses fans !

“Beauté”, “trop belle”, “wow”, peut-on ainsi lire dans le fil des commentaires.

Et pendant la bronzette, Joy, 12 ans, et Laeticia paraissent tout à fait complices sur une photo relayée sur Instagram ce jeudi 17 décembre.

Le duo quadra-cadette fonctionne à merveille et elles ont l’air plus proches que jamais face à l’objectif du photographe !

C’est à Rome que les deux récents amoureux avaient célébré Halloween, en octobre 2020.

L’acteur et réalisateur, qui a récemment réalisé une mini-série sur l’affaire DSK, était en plein tournage.

Ils se sont confinés ensemble à Marnes-la-Coquette, et paraissaient amoureux fous. Ils se sont donc envolés pour Saint-Barthélemy en compagnie de Jade et Joy Hallyday qui ont maintenant bien grandit, à la fin du mois de novembre.

Mais Pascal Balland les a suivis, et ils n’étaient évidement pas au courant.

Jade Hallyday : PASCAL BALLAND NE SE LAISSE PAS FAIRE

Laeticia semble filer le parfait amour avec Jalil Lespert, et ses proches sont assez fans de lui aussi.

La fille d’André Boudou ne s’attendait pas à tomber sur son ex-compagnon à Saint-Barthélemy.

Mais le restaurateur éconduit est prêt à tout pour la reconquérir, “au risque d’être ignoré.” Si bien qu’il est venu la rejoindre sur sa plage préférée, bien qu’elle ait choisi de s’installer ailleurs avec ses amis pour éviter un potentiel scandale entre son ex-conjoint et son chéri actuel – Mais le papa de Max Balland n’en a que faire er ne baisse pas les bras ! “Il sort tous les soirs dans les bars et restaurants où elle a ses habitudes. », bien déterminé à éclipser Jalil Lespert et à reprendre sa place aux côtés de Laeticia Hallyday, il fera tout son possible pour récupérer sa bien aimée, jusqu’au bout du monde !

Mais Jalil et laeticia devraient être rentrés le 20 pour fêter Noël à Marnes-la-Coquette.

« C’est avec leurs enfants respectifs que le couple a décidé de passer les fêtes ensemble », précise Closer.