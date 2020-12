Jade Hallyday sévèrement dézinguée à cause de cette vidéo jugée trop chaude !

Jade Hallyday se retrouve au cœur d’une polémique qui commence à devenir récurrente. En effet, le comportement de la fille aînée de Laeticia Hallyday énerve de plus en plus d’internautes. Car certains se permettent de juger que l’adolescente de 16 ans en fait un peu trop pour se faire remarquer. Laeticia Hallyday ne s’oppose pas à ce que Jade ou Joy utilisent les réseaux sociaux comme elles le souhaitent. Et cela a le don d’agacer une bonne partie de ses fans. La dernière raison en date est donc une vidéo dans laquelle Jade Hallyday danse sur TikTok. Certes, c’est ce que font toutes les adolescentes de son âge. Mais le fait qu’elle soit la fille de Johnny et de Laeticia Hallyday change la donne.

Jade Hallyday est-elle trop provocante ?

Laeticia Hallyday se retrouve donc à nouveau entre deux feux, prise à partie. Car bien que ce soit l’attitude de Jade qui soit en cause, les internautes les plus véhéments n’hésitent pas à interpeller la maman de l’adolescente. En effet, certains internautes ont semble-t-il du mal à se faire à l’idée que Jade Hallyday grandisse. Et quoi que chez LDPeople nous aurions tendance à penser que la jeune fille n’agisse pas différemment des adolescentes de son âge, cela choque une bonne partie des fans du clan Hallyday. Il ne faut pas oublier que tout le monde connaît les filles de Johnny et de Laeticia Hallyday. De ce fait, certains se sentent attachés à elles comme à des membres de leur famille.

Pour autant, il est important de souligner que Jade Hallyday a son libre arbitre. À 16 ans, les jeunes femmes se construisent encore et testent leurs limites. De plus, n’oublions pas qu’il est inconvenant de juger l’éducation des parents vis à vis de leurs enfants. Après tout, toutes les jeunes filles de l’âge de Jade Hallyday sont inscrites sur TikTok et participent à ces concours de danse endiablés. Mais la colère gronde sur les réseaux sociaux et cela ne fait pas changer la fille aînée de Laeticia Hallyday d’attitude. Alors, les internautes agacés sont de plus en plus nombreux à tenter de faire réagir la maman de Jade.

Les internautes dénoncent un comportement inadapté

Laeticia Hallyday va-t-elle répondre aux remarques des fans en colère ? C’est une situation délicate pour cette maman qui souhaite tout faire pour le bonheur de ses filles. Aussi, il serait plus probable qu’elle ignore, tout comme Jade Hallyday le fait, les commentaires désobligeants et critiques. Cependant, les internautes choqués par le comportement de la fille aînée de Laeticia Hallyday sont de plus en plus nombreux à demander la fermeture de ses comptes sur les réseaux sociaux.

LDPeople reste alerte pour informer ses lecteurs de la suite des événements. Et comme le dit le dicton “Il faut bien que jeunesse se passe”. Alors peut-être que la seule patience suffira à faire taire les critiques et permettra à Jade Hallyday de faire preuve de davantage de sérieux ? À vous d’en juger ! Pour le reste, il convient également de souhaiter bon courage à Jade Hallyday qui ne peut visiblement pas se permettre de vivre une “vie normale”.