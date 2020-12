Jade Hallyday, son message très bouleversant pour l’anniversaire de la mort de son papa

Dès son plus jeune âge, Jade Hallyday est devenue une véritable star. D’ailleurs, la jeune femme est également très suivie sur les réseaux sociaux. D’habitude, elle publie des messages plutôt légers, souvenirs de vacances ou entre amis de son âge. Pourtant, l’une de ses dernières publications est d’un tout autre genre. Puisque Jade Hallyday rend un vibrant hommage à son père aujourd’hui disparu ! Car pour la fille de Laeticia, la perte de son père Johnny Hallyday semble toujours difficile à surmonter.



Jade Hallyday : un message poignant envers son père tant aimé



Une disparition difficile à assumer



Depuis le décès de Johnny Hallyday, Jade et Joy continuent leurs vies sans la présence de leur père. Aux côtés de leur maman, les deux jeunes filles poursuivent leur apprentissage de la vie. Aujourd’hui, les enfants de la star vivent aux États-Unis. D’ailleurs, c’est ce que souhaitait Johnny pour ses enfants. Malgré le temps qui passe, Jade Hallyday semble toujours inconsolable. Dès lors, elle partage le souvenir de son père dans une vidéo sur Instagram. Même si sa vie peut paraître parfois douce, les blessures sont toujours bien ancrées dans son cœur. Car les années qui passent ne peuvent effacer la douleur de perdre l’un des siens.

Bien sûr, Jade Hallyday peut compter sur sa mère et sur son entourage. D’ailleurs, l’adolescente a beaucoup d’amis toujours présents pour l’épauler. De plus, elle compte également une grande communauté sur les réseaux sociaux toujours prête à lui venir en aide. Mais un père, on en a qu’un ! Dès lors, l’adolescente vit toujours ce manque comme une déchirure. Ainsi, elle publie en cette date anniversaire un message dont le contenu est véritablement poignant. LD People vous livre les mots touchants de la jeune femme parus il y a peu.



Trois ans, déjà que son père l’a quitté !



Sur son compte Instagram, Jade Hallyday partage une vidéo sur laquelle elle apparaît enfant, aux côtés de sa petite sœur et de son père. Et elle rajoute quelques mots à l’attention du premier homme de sa vie. Et de toute évidence, l’amour ne s’est jamais éteint. Le souvenir de Johnny est encore bien présent dans son cœur d’adolescente. ” Cela fait 3 ans que tu es au paradis. Il n’y a pas de mot pour décrire combien tu me manques et combien je t’aime papa. Tu seras toujours dans mon cœur et toujours avec moi. Je n’oublierai jamais tous les souvenirs que nous avons créés ensemble (…) “.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jade Hallyday (@jadehallyday)

Dans ce long message, Jade se dit également fière et heureuse d’être la fille de Johnny. En outre, elle reconnaît lui devoir beaucoup. Car même s’il est parti trop tôt, il a eu néanmoins le temps de faire d’elle quelqu’un de bien. Aussi, Jade Hallyday, est reconnaissante à son père de la jeune femme qu’elle est aujourd’hui devenue. Trois après sa disparition, Johnny Hallyday laisse toujours un vide immense dans le cœur de sa famille. Ses fans du rockeur lui semblent toujours aussi attaché. Malgré le temps qui passe, les hommages continuent toujours presque chaque jour. Car si Johnny manque à sa fille, il manque aussi à son public …