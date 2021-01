Jade Hallyday : Super triste de quitter son chéri Tristan au Maroc, avant de rejoindre Joy et Laeticia à Paris !

Laeticia Hallyday est en plein coeur de sa nouvelle love story avec Jalil Lespert, et sa fille, Jade Hallyday s’est envolée pour quelques jours à Marrakech, avec son petit-ami Tristan…

Pour les plus jeunes l’année 2020 n’est pas une mince affaire, avec les deux confinement dus au Covid-19, heureusement, la fille de Laeticia et Johnny Hallyday a trouvé des solutions pour combattre l’ennui pendant les vacances, et les rédacteurs de LD People sont très heureux pour la fille de Johnny.

Après un séjour à Saint Barthélémy puis à Marnes-la-Coquette pour célébrer Noël en famille (avec le nouveau compagnon de sa maman, l’acteur et réalisateur Jalil Lespert), l’adolescente s’est envolée pour Marrakech afin de réveillonner entre amis, il y a quelques jours.

Et ce 5 janvier, la rentrée des classes avait lieu et la soeur de Joy et ait sur le chemin du retour.

Tristan Garnier Labadie, son petit copain, a mis en avant leur quotidien sur Insatgram, à travers de nombreuses stories. Durant leur escapade, il a pris de nombreuses photos et semblait très complice avec la fille du taulier.

Pourtant ils se désignent toujours comme étant de simples amis, même si les rumeurs vont bon train et ils n’hésitent pas à agrémenter tous leurs posts de coeurs, ce qui prête à confusion …

Il y a quelques jours, le beau blond a ainsi déclaré à Jade Hallyday, très publiquement sur les réseaux sociaux : “Mon amour je t’aime”. La principale intéressée lui a répondu “je t’aime plus”. De jolis mots doux.

Jade Hallyday a profité d’une semaine autour d’une piscine, et d’un spa, juste à deux avec Tristan, autour de la luxueuse Villa Taj de Marrakech. C’est d’ailleurs là qu’Iris Mittenaere et Diego El Glaoui ont réveillonné…

Tristan a pu aussi faire du tir, dans un décors paradisiaque, avant de regagner l’aéroport, direction la France.

En tous cas en attendant Laeticia Hallyday attendait sa fille ainée à la Savannah, car elle doit superviser les devoirs de ses deux filles puisqu’elles ont cours via Zoom, comme le dit Voici.

Mais, elles vont devoir certainement reprendre les cours à Los Angeles.

Pour rappel, si Jade a pu passer un si bon séjour, c’est parce que, la Villa Taj appartient tout simplement à Marianne Labardie, la mère de son chéri Tristan.

L’établissement très luxueux comporte 19 chambres et un piscine privée. Et Jade Hallyday et Tristan Garnier Labardie s’étaient aussi envolés avec quelques amis. Comme vous le révélaient nos confrères de Closer, la fille du défunt rockeur a pris la route avec Stella Belmondo, 17 ans, la fille de Jean-Paul et Natty Tardivel ou encore Joalukas Noah, 16 ans, le benjamin de l’ancienne gloire du tennis français, d’après les infirmations obtenues par LD People.

Et c’est Tristan qui a marqué la fin du séjour, en publiant une photo mentionnant “Back to Paris”, suivi d’un émoji triste. Ce qui est sur, c’est qu’ils ont pu recharger les batteries dans un cadre idyllique.