Jade Hallyday: violemment démontée, avec ses nouvelles photos super osées sur la toile !

A 16 ans, Jade Hallyday en parait beaucoup plus. Surtout lorsqu’elle poste de telles clichés en compagnie de son amie. On vous dit tout !

Le mystère Jade Hallyday

Dure, dure la vie de fille de…

Quand on porte un nom de famille aussi prestigieux, on doit tout faire pour s’en accommoder. Aussi, on peut imaginer que cela n’a pas toujours été simple pour Jade Hallyday. En effet, adoptée par le célèbre chanteur, dès son arrivée en France, elle fut de suite cernée par les photographes du monde entier. Tout le monde était si pressé de découvrir son visage ! Depuis, le temps a passé tellement vite. En plus du décès de Johnny, la jeune femme a du affronter aux côtés de sa mère adoptive tous les tracas liés à l’héritage de ce dernier. On convient bien volontiers que cela n’était pas une mince affaire en soi !

Heureusement, après la pluie, vient le beau temps. La situation semble s’être apaisée des deux côtés. Donc, quoiqu’il arrive, la vie continue. Du reste, Laeticia semble si heureuse aux côtés de son nouveau chéri. Son bonheur communicatif arrive à apaiser la douleur de l’adolescente. Très active sur les réseaux sociaux, Jade Hallyday envoie des cartes postales de Saint-Barthélemy à ses amis restés en France. Peu à peu, elle tisse des liens avec ses fans. Du reste, les commentaires sur ses nombreuses photos sont l’occasion rêvée pour communiquer régulièrement ses followers du monde entier.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jade Hallyday (@jadehallyday) le 4 Sept. 2020 à 6 :54 PDT

Est-ce la photo de trop ?

Avec le coronavirus, pas évident de gérer sa vie d’étudiante et celle d’adolescente. Dès qu’elle le peut, Jade Hallyday en profite pour s’évader du rythme oppressant. Il faut dire que le cadre de Saint-Barthélemy s’y prête volontiers. A toutes périodes de l’année, on peut s’y baigner ou bronzer. Et ça, la jeune femme l’a bien compris. C’est pourquoi, on la voit régulièrement prend la pose auprès de ses ami(e)s qui viennent lui rendre visite. Passée la joie des retrouvailles, Jade Hallyday sait exactement quoi faire pour détendre l’atmosphère et oublier les tracas du quotidien.

Ces dernières heures, sa tenue vestimentaire va provoquer le buzz. Pire, elle affole totalement ses fans ! Vêtue d’un simple haut, Jade Hallyday nous dévoile un peu plus chaque jour son anatomie. Et elle semble s’amuser de la situation. Accompagnée par sa meilleure amie Capucine Thévenin, les internautes ne manquent pas de les rappeler à l’ordre “Pssstt… le T-shirt est trop court… Ne levez pas les bras.” Du reste, il y a un tel décalage entre l’étudiante sérieuse et posée devant son ordinateur et celle présente sur ces clichés aguicheurs. Pour l’instant, personne du clan Hallyday n’a souhaité commenter l’affaire. Pour sûr, elle risque de faire du bruit !