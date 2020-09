Jade Lagardère au plus mal, à l'hôpital ? Elle poste une photo super troublante

Le mannequin d’origine belge, Jade Lagardère, publiait il y a quelques jours une story sur Instagram qui était pour le moins inquiétant.

L’épouse du célèbre homme d’affaires français aurait été une fois de plus hospitalisée. Une nouvelle histoire inquiétante pour l’épouse d’Arnaud Lagardère, le célèbre businessman français. Le chef d’entreprise et président de la radio Europe 1 a en effet épousé en secondes noces la jolie brune en 2013. Une union de laquelle sont nés trois enfants. Et depuis cette époque, Jade ne cesse de faire la une des médias. Il faut bien avouer que son physique divin à fait d’elle une véritable star dans les médias et sur les réseaux sociaux. Mariée à l’un des personnages les plus influents de l’industrie France, cette union avait véritablement créé l’événement.

Mais malgré un tableau idyllique, Jade Lagardère semble avoir traversé ces derniers temps des épreuves difficiles. Et ses fans, avaient été très inquiets pour elle. La jeune femme âgée de 30 ans était déjà passée par l’hôpital juillet 2019. Aujourd’hui, ses followers se posent donc beaucoup de questions sur sa nouvelle présence en clinique.

L’année dernière, la célèbre mannequin avait dû être opérée d’urgence suite à une infection rénale importante. Selon ses propres déclarations, elle souffrait d’une hernie inguinale. Mais cette fois-ci, la trentenaire ne livre aucune information sur les raisons de sa présence aux côtés des médecins. De plus, après une seconde hospitalisation fin de l’année dernière, ce fut le silence total. Plus aucune nouvelle de la femme de l’un des hommes d’affaires les plus puissants de France, n’avait été transmise à la presse. Même sur les réseaux sociaux, Jade Lagardère était totalement absente. Pourtant habituée à publier un grand nombre de clichés à l’attention de sa communauté, Jade était restée très discrète durant de longs mois. Sept mois durant lesquels beaucoup de rumeurs avaient circulé.

Ce n’est finalement qu’en juin dernier, après la période du confinement, que le mannequin était réapparu. La maman de trois enfants avait alors publié une série de clichés sur lesquels elle apparaissait dans le plus simple appareil. De magnifiques photos en noir et blanc, pour lesquelles Jade Lagardère avait choisi d’apparaître sans aucun vêtement.

Un retour en force sur Instagram qui avait fait réagir un grand nombre de ses followers. Sur ces clichés, ses fans pouvaient découvrir un tatouage sur le haut de sa cuisse droite, en forme de clé. Un internaute l’avait interpellé pour demander quelle serrure elle peut ouvrir. Et la jeune femme avait répondu de manière très étrange. Un commentaire qui disait en substance que cette clé ” ouvrait “ bien une porte dans le passé. Certains imaginaient donc que Jade aurait pu vivre récemment une rupture. Une annonce qu’elle avait déjà faite quelques mois auparavant, avant de rapidement démentir l’information. La polémique avait alors été relancée. La question était donc de savoir si Arnaud Lagardère et Jade Foret était toujours en couple. Toutes les théories ont été émises sur la belle jeune femme : divorce, séparation ou dépression. Mais l’épouse du capitaine d’industrie avait tenu à rassurer ses fans. En légende de ses photos, Jade Lagardère avait déclaré ” Parfois, il faut être capable de s’éloigner, de prendre du recul, de partir longtemps pour comprendre certaines choses. Après plus de 6 mois, me revoilà. J’espère de tout cœur que vous allez tous bien “.

Ces clichés de la splendide jeune femme ont réellement eu le don d’enflammer la toile. Il faut dire que Jade Lagardère est tout simplement resplendissante. Ses courbes parfaites et sa longue chevelure brune ont fait monter la température sur les réseaux sociaux. Les commentaires de ses fans n’ont pas d’ailleurs tardé à fuser. Et tous étaient très élogieux : ” Là, je meurs direct “,” Une merveille mon Dieu, une merveille “, ” Sublime Jade “, ” Une beauté de l’art tout simplement “, ” Un visage et un corps si parfait, tu es si belle de l’intérieur et de l’extérieur “, ” Magnifique et le mot est bien faible “, ” J’ai pas de mot “,” Et Dieu créa Jade ” pouvait-on lire dans les nombreux commentaires sous cette publication.

Une séance shooting qui aura donc ravi ses fans. Il est vrai que la beauté de la jeune femme crève tout simplement l’écran. Et que la qualité des photos étaient tout simplement extraordinaires. Mais en réalité, Jade Lagardère sait s’entourer des meilleures personnes. Puisque toutes ces prises de vue ont été réalisées par le grand photographe australien, Russell James. Un homme qui est l’ami des stars et qui est habitué de leur faire prendre la pose sous ses objectifs.

Un come-back qui a donc remporté un grand succès sur le compte Instagram de la maman de Liva, Milla et Nolan et pour le plus grand plaisir de sa communauté. Avec plus de 650 000 followers, la belle brune à Bruxelles a véritablement enflammé la toile. Un retour qui a également permis à ceux, qui étaient inquiets pour elle, d’être rassurés.

Mais cette dernière story publiée sur les réseaux sociaux a une fois de plus soulevé toutes les interrogations. Et la présence de l’ancien mannequin à l’hôpital posait une fois de plus, beaucoup de questions. La sœur de Cassandra Foret n’a en tout cas pas révélé la moindre information sur le motif de sa présence dans une chambre d’hôpital. Elle avait simplement partagé une photographie de son dîner qui venaient d’arriver : ” Quand tu es affamée et depuis des heures à l’hôpital et que ton McDo arrive enfin “. Visiblement, la jeune femme n’avait pas perdu l’appétit. Ses followers s’interrogeaient donc sur la raison de ce message très particulier.

Ver esta publicación en Instagram Bisous à tous d’Espagne 💋🇪🇸 Una publicación compartida de 𝐉𝐚𝐝𝐞 𝐋𝐚𝐠𝐚𝐫𝐝𝐞𝐫𝐞 (@jadelagardere) el 8 Ago, 2020 a las 8:11 PDT

Depuis cette publication inquiétante, aucune annonce n’a été faite. Jade Lagardère semble néanmoins en pleine forme. Elle publie en effet des clichés sur lesquels elle apparaît éblouissante et très souriante aux côtés de ses enfants. Il est donc impossible de dire ce qui s’est réellement passé. Et quelle était la gravité de la raison de son passage à l’hôpital. Voilà ses fans quelque peu rassurés sur l’état de santé de la belle brune aux yeux bleus.

Une magnifique jeune femme qui depuis ses 13 ans, aura vécu une vie hors du commun. Devenue un mannequin réputé, l’adolescente avait parcouru le monde dès son plus jeune âge pour défiler pour les plus grands couturiers. Jusqu’au jour de sa rencontre avec le puissant homme d’affaires qu’elle a finalement épousé.