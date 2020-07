Jade Lagardère revient en force, et se dévoile comme jamais, elle fait baver les internautes !

Jade Lagardère avait été absente pendant de longs mois sur les réseaux sociaux. Pendant plus de six mois, elle ne donnait donc plus de nouvelle et profitait de ce temps libre pour se reconnecter avec elle-même et avec ses proches. Mais depuis le 22 juin dernier, elle signe son grand retour sur les réseaux sociaux. Et, au fil des jours, les fans de la star redécouvrent ses talents de mannequin. C’est alors une photo très nature de la jeune femme qui fait le buzz sur le web. Jade Lagardère pose dans le plus simple appareil et ne manque pas de faire réagir ses fans. Découvrez cette image aussi belle que fascinante.

Jade Lagardère est bel et bien de retour…

Jade Lagardère est une très belle femme. Elle n’a que 29 ans est a déjà trois enfants avec son mari, Arnaud Lagardère. L’époux de Jade Lagardère est un homme d’affaires français réputé. Chef d’entreprise et directeur d’un grand groupe qui porte son nom, il trouve l’amour en la personne de Jade lorsqu’elle n’a que 19 ans. L’année de ses 21 ans, ils se marient. Depuis, elle continue sa carrière de mannequin tout en prenant soin de sa famille. Deux filles et un garçon viennent rythmer le quotidien du couple.

Mais le fait que Jade Lagardère soit une mère ou une épouse ne lui enlève rien de sa beauté. En effet, certains auraient pu croire qu’en se mariant et en fondant une famille, la belle faisait une croix sur sa carrière. Mais il n’en est rien et Jade Lagardère continue de le prouver. Elle partage sur Instagram des photos qui montrent qu’elle a encore beaucoup de talent et d’avenir en tant que mannequin. Et même malgré sa pause de plus de six mois sur les réseaux sociaux, les fans sont au rendez-vous. En revanche, cela n’empêche pas Jade Lagardère de partager également des photos et des vidéos qui prouvent à quel point elle aime ses petits bouts de choux.

La photo d’elle qui fait le buzz vaut le détour

Mais il y a des photos qui sont plus suivies et commentées que d’autres sur le profil Instagram de la star. Et sa dernière photo fait partie de cette catégorie. En effet, Jade Lagardère apparaît dans le plus simple appareil. Rien ne vient s’interposer entre sa peau et l’objectif de l’appareil photo. Elle est assise de profil, ses jambes repliées sous elle. Jade Lagardère utilise son bras gauche pour couvrir ce qu’Instagram n’aurait pas laissé passer et plonge son regard perçant dans l’objectif. Se cheveux sont mouillés et ondulés. De quoi rajouter encore à l’aspect plus que naturel de cette image. Le tatouage de Jade Lagardère est également visible sur le côté droit de sa hanche. Il représente une clé dont le manche est en forme de cœur. Un petit tatouage qui ne manque pas de poésie.

Jade Lagardère est sublime et ses fans vont s’empresser de le lui dire dans la section commentaire. « Sublime, somptueuse, magnifique, merveilleuse » ou « incroyable » sont autant de qualificatifs qui lui vont comme un gant. Jade Lagardère n’a pas finit de faire réagir les réseaux sociaux avec de telles images !