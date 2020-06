Jade Lagardère revient enfin en pleine forme, après 6 mois d’absence, elle dévoile tout !

Jade Lagardère brillait par son absence depuis de longs mois. Une situation révolue depuis le 22 juin dernier. Car la célèbre mannequin et épouse du non moins célèbre chef d’entreprise Arnaud Lagardère est enfin de retour sur Instagram. Pendant plus de six mois, Jade Lagardère profitait d’un éloignement des réseaux sociaux. Elle l’annonçait le 9 décembre 2019 avoir besoin de temps pour elle. Et c’est en fanfare qu’elle marque son retour, sa vidéo Instagram provoque l’enthousiasme de ses fans.

Jade Lagardère avait beaucoup manqué à son public sur les réseaux sociaux

Jade Lagardère est connue pour être une très belle femme. D’une grande taille, élancée, brune aux yeux bleus perçants, elle devient célèbre à l’âge de 13 ans. Elle est alors mannequin pour une célèbre marque de jeans, Levi’s. Nous sommes en 2004 et le monde découvre des affiches immense de Jade Lagardère qui pose de dos, vêtue seulement des jeans phare de la marque. Par la suite, elle présente une émission mensuelle sur la chaîne Move-On TV. Jade a déjà une carrière bien remplie alors qu’elle n’a que 15 ans. Elle suit donc des études par correspondances et son métier lui permet d’apprendre l’espagnol et l’anglais très rapidement.

Voir cette publication sur Instagram J’ai besoin de temps 💭 Une publication partagée par 𝐉𝐚𝐝𝐞 𝐋𝐚𝐠𝐚𝐫𝐝𝐞𝐫𝐞 (@jadelagardere) le 9 Déc. 2019 à 9 :05 PST

C’est en 2010, lorsqu’elle n’a pas encore 20 ans qu’elle rencontre Arnaud Lagardère. Ils ont donc trente ans d’écart et elle est à peine plus âgé que les fils de son mari. Car son mari a déjà été marié lorsqu’il rencontre Jade. Mais rien de tout cela ne les empêche de tomber éperdument amoureux. Il se marient en 2013 et ont ensemble deux filles et un fils.

Voir cette publication sur Instagram No comment ! Une publication partagée par Arnaud Lagardere (@arnaudlagardereofficial) le 11 Juin 2019 à 11 :51 PDT

Son retour fait un véritable buzz sur internet, Jade Lagardère revient très en forme

Les fans de jade Lagardère commençaient à perdre espoir de la retrouver sur les réseaux sociaux. De temps à autres, ils commentaient les publications Instagram d’Arnaud Lagardère pour avoir des nouvelles de son épouse. Mais il semblerait que Jade Lagardère soit prête à faire son grand retour. Un retour qui ne passera pas inaperçu car la vidéo qu’elle choisit pour l’annoncer va faire du bruit.

La vidéo de retour de Jade Lagardère est juste sensationnelle

Il s’agit d’un montage de plusieurs extraits vidéos de la jeune femme. Jade Lagardère apparaît très souriante voire espiègle sur certaines d’entre elles. Elle prend la pause pour des photographes dans des tenues exceptionnelles. Mais il y a aussi des extraits qui semblent plus intimes. Dans des tenues élégantes ou quotidiennes, peut-être des vidéos prises par son mari aussi. Le tout est dynamisé par une musique entêtante et sensuelle, Keep It Running de Tauese Tofa. Mais aussi par des phrases inscrites sur les images de la vidéo. Des phrases comme « Je suis de retour » oui « I’m back ». Un mélange détonnant qui donne envie de danser ! Les fans seront à la fois surpris par son retour et heureux de la voir afficher tant de force !

Dans la description de la vidéo, elle prend des nouvelles de ses fans et donne des siennes rapidement. Jade Lagardère explique qu’elle avait effectivement besoin de temps pour se remettre aux réseaux sociaux. Il lui aura donc fallu plus de six mois pour enfin revenir près de ses abonnés. Jade Lagardère explique également qu’il est important de savoir prendre du recul. Un temps nécessaire qui lui aura permis de mieux se connaître et de « comprendre certaines choses ». Elle termine son message en disant espérer que ses abonnés se portent au mieux. Mais Jade Lagardère n’explique pas pour autant ce qu’elle a pu tirer de cette retraite forcée.

Les fans ne sauront pas ce qu’il pu se passer dans sa vie pendant plus de six mois d’absence des réseaux sociaux ?

De même, Jade Lagardère n’explique pas non plus ce qu’il s’est passé dans sas vie pendant tout e temps d’absence. Ni vraiment pourquoi elle avait besoin de temps. Ce sera donc aux fans d’imaginer ce que le mannequin de 29 ans pouvait bien faire. Ce qui est certain, c’est qu’elle semble s’être retrouvée et avoir une pêche d’enfer. Avec une vidéo de ce genre, les prochaines publications de Jade Lagardère promettent d’être explosives.

Voir cette publication sur Instagram The ONE and ONLY Une publication partagée par Arnaud Lagardere (@arnaudlagardereofficial) le 26 Juin 2019 à 9 :24 PDT

Il se pourrait aussi qu’elle parle enfin à ses abonnés de sa bande dessinée. En effet, Jade Lagardère et la scénariste de la BD Amber Blake. Ce sont déjà deux tomes de disponibles pour les amateurs. Et pour ceux qui ne sont pas fans de lecture, il se pourrait que Jade Lagardère donne son accord pour une adaptation sur de son œuvre pour le petit écran. Car juste avant de prendre cette longue pause des réseaux sociaux, Jade Lagardère indiquait envisager la possibilité de proposer Amber Blake pour Netflix ou d’autres plateformes de streaming légal.