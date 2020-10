Jade Lagardère “trahie” : avec Arnaud Lagardère, c’est fini? Elle dévoile sa déception énorme!

Jade Lagardère inquiète sérieusement ses abonnés. Ce n’est pas la première fois que la jeune maman exprime à demi-mot des difficultés qui semblent liées à sa vie de couple. Ce week-end, elle a encore parlé de “trahison”, de “déception” et de “tristesse”.

Quand elle s’exprime sur Instagram, c’est souvent pour faire part de son mal-être. Elle n’avait pourtant rien publié pendant deux semaines. Mais voilà que Jade Lagardère donne à nouveau des nouvelles peu réjouissantes. D’après certains internautes, la femme d’Arnaud Lagardère tirerait le signal d’alarme.

Ce samedi 17 octobre, la maman de Liva, Mila et Nolan a publié un cliché de ses adorables bambins. Jusque là, rien de plus normal pour la jeune femme qui n’a pas peur d’afficher sa vie privée sur Instagram. Mais tout de suite après, Jade Lagardère envoie un message des plus perturbants à ses abonnés.

« Ce n’est pas la première fois que je connais cette douleur profonde. »

“Ce n’est pas la première fois que je connais cette douleur profonde à l’intérieur de mon coeur, même si j’avais oublié à quel point ça faisait mal… C’est ironique à quel point on peut oublier nos souffrances, même quand la dernière ne remonte pas à si longtemps“, a-t-elle écrit. De quoi souffre celle qui a signé la bande-dessinée Amber Blake ? La jeune femme reste en effet très évasive sur la question.

Va-t-elle se séparer d’Arnaud Lagardère ?

Cependant, ce n’est pas la première fois qu’elle s’épanche de cette manière sur les réseaux sociaux. En juillet 2019, elle avait posté de nombreux messages déroutants. Tout laissait penser cependant que son couple avec Arnaud Lagardère battait de l’aile.

A l’époque, elle déclarait : “Il ne faut pas toujours tourner la page, il faut parfois la déchirer.“ Ses abonnés avaient voulu savoir si elle s’était séparée de son mari. Contre toute attente, elle avait répondu oui quand un admirateur lui avait demandé si elle était désormais célibataire. Si le couple a depuis démenti cette information, le doute subsiste.

Car le 28 août dernier, un autre cliché mettait sur la piste d’une rupture avec le père de ses enfants. Voici ce que Jade Lagardère écrivait à côté d’une photo d’elle et de ses trois enfants : « Depuis toute petite j’ai toujours su que je voulais des enfants, j’ai eu le privilège de devenir maman très tôt. À 25 ans j’avais déjà mes trois petits anges. Je les regarde grandir jour après jour avec amour, admiration et fierté. Ils sont ma force quand rien ne va, ma lumière quand je ne vois plus le bout du tunnel, ma lueur d’espoir, mon oxygène, ma raison de vivre ».

Bien évidemment, de nombreux commentaires élogieux ont suivi comme « Très belle famille 😘. J’espère que tt le monde va bien! » Seul hic : une personne manque dans le tableau de cette très belle famille… Lee papa est en effet absent. Un signe ?