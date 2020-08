Jade Leboeuf a accouché: la maman dévoile la 1ère photo de son enfant avec un message poignant !

Jade Leboeuf est devenue maman d’un petit garçon ce dimanche 9 août, fruit de ses amours avec Stéphane Rodrigues. Ils ont partagé leurs premières émotions sur Instagram ainsi qu’un cliché.

Le petit garçon tant attendu, après 9 mois de cliché de grossesse, est enfin arrivé ce 9 août, pour le plus grand bonheur des parents.

C’est l’heureux papa, Stéphane Rodrigues, qui a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux : “L’amour inconditionnel ne peut connaître d’échec. C’est parfois un combat, mais le lien créé ne peut être brisé”, a-t-il déclaré en story Insta.

La fille de Franck Leboeuf était restée silencieuse durant quelques jours, puis elle a pris la parole ce 11 août afin d’annoncer la naissance de ce petit garçon, en partageant des photos de son dernier jour de grossesse. Les futurs parents seraient “arrivés sereins à la maternité”.

La maman aurait mis une vingtaine d’heures à accoucher, ce qui n’est pas une mince affaire.

L’influenceuse a partagé toute son émotion en story Insta.

“Je suis émue. Emue d’avoir enfin rencontré mon fils qui a partagé mon corps pendant 9 mois. Emue de voir Steph dans son rôle de père et porter son fils comme s’il l’avait toujours fait, émue du soutien permanent et de l’amour de nos proches et émue par vos messages bienveillants”, s’est exprimée la jeune maman Jade Leboeuf.

Et d’ajouter avec émotion : “Je lis vos messages, même si je ne peux pas répondre à tout car je me concentre sur notre petite famille, mais je suis très touchée par vos mots”.