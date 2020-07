Jade Leboeuf bientôt maman: elle se dévoile en lingerie

Très active sur les réseaux sociaux, Jade Leboeuf partage l’évolution de sa grossesse avec ses nombreux fans. Il y a quelques heures de cela, la future maman a dévoilé une photo d’elle et de son ventre arrondi dans un shooting en lingerie. A quelques jours de son accouchement, la jeune femme est impatiente.

Jade Leboeuf devrait donner naissance à son premier enfant tout prochainement (dans un mois environ précisément), avec son mari Stéphane Rodrigues. Elle est en effet à 36 semaines et en sachant qu’une grossesse normale dure 40 semaines, le calcul est très vite fait. La fille de Franck Leboeuf, champion du monde de football de 1998, a vu son ventre s’arrondir énormément ses dernières semaines, lui causant notamment des maux de dos. Grâce aux conseils des internautes, elle s’est ainsi rendue chez une ostéopathe qui a pu la soulager.

Mais si elle peut compter sur ses abonnés, Jade Leboeuf peut également compter tout le temps sur le soutien de Stéphane Rodrigues. Enfin presque. En effet, actuellement, le jeune homme se moque un peu de sa compagne en lui donnant un surnom peu flatteur : « En ce moment Steph m’appelle “Pastèque Girl” ou “Madame Pastèque », a révélé la future maman sur son compte Instagram. Heureusement, ses fans l’ont rassurée avec des commentaires comme : « Tu es une belle pastèque« , « Toujours belle« , « Une sublime pastèque« , « Peut-être une pastèque mais une magnifique ».

L’impatience de Jade Leboeuf

La jeune femme partage régulièrement des clichés d’elle et de son ventre arrondi sur les réseaux sociaux. Et ce mercredi 8 juillet, c’est ce qu’elle a fait. En effet, la fille de Franck Leboeuf se dévoile dans son dernier cliché, dans un ensemble lingerie en dentelle. En légende, elle précise qu’elle a hâte que son petit voit le jour et pousse son tout premier cri : « La grossesse est une chose merveilleuse et magique. De penser qu’un être se forme en nous pendant 9 mois sans qu’on sache consciemment le créer est incroyable. La nature est bien faite et j’ai hâte de découvrir cette petite créature qui symbolise l’amour que j’éprouve pour Steph« .

Jade Leboeuf n’a pas toujours été aussi rayonnante durant la période de sa grossesse. En effet, la jeune femme a eu plusieurs phases de doutes, de nostalgies, de peurs. Ainsi, en avril dernier, la fille de Franck Leboeuf avait fait part de sa tristesse : « Je suis triste de ne pas pouvoir partager ma grossesse avec mes proches et de ne pas pouvoir porter de jolies petites tenues « . Quelques semaines après, c’est le fait de ne pas pouvoir aller à Paris avec son chéri qui l’a rendue triste : « Steph est parti ce matin, il a pris la route pour Paris pour quelques jours. Moi j’avais tellement envie d’y aller avec lui, parce que je voulais voir mon papa, mon frère, nos amis« . Qu’elle se rassure, tout cela sera bientôt terminé.