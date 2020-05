Jade Leboeuf choque Cyril Lignac à cause d’une tenue qui en montre de trop

Jade Leboeuf a récemment participé à l’émission de Cyril Lignac. La fille de Franck Leboeuf, le célèbre footballeur français, aura marqué les fans lors de cette émission. En effet, sa tenue vestimentaire a fait fureur auprès du public. Les internautes ne parlaient que du buste de la jeune femme, oubliant la cuisine qui est tout de même le thème de l’émission. Jade Leboeuf a donc plus marqué les esprits par sa tenue que Cyril Lignac par ses plats.

Jade Leboeuf vole la vedette à Cyril Lignac dans Tous en cuisine

L’émission de Cyril Lignac s’appelle Tous en cuisine. C’est une émission de cuisine qui a vu le jour pendant la période de confinement. En effet, du 17 mars au 11 mai les Français ont été contraints de respecter des règles très strictes. Se priver de sa liberté signifiait alors protéger sa santé et protéger celle des autres. Pendant cette période de confinement, il fallait bien trouver de quoi s’occuper. Le divertissement peut sembler secondaire vis à vis des circonstances sanitaires graves. Mais il est en réalité essentiel pour éviter de perdre le moral devant l’ampleur des dégâts causés par la pandémie sur la société. Certains programmes ont donc pu voir le jour pendant cette période spéciale. Et quoi de mieux qu’une émission qui nous aide à cuisiner de bons plats ? Car le confinement nous force également à faire la cuisine davantage.

Les internantes ont préféré regarder Jade Leboeuf plutôt que de cuisiner

Depuis le 24 mars 2020, Cyril Lignac invite, par caméra interposée, des célébrités à préparer des recettes de cuisine avec lui. Et l’émission du 22 mai a fait parler d’elle pour autre chose que la qualité des recettes de Cyril Lignac. En effet, les invités du cuisinier ce jour-là étaient Michel Leeb et avec lui, son fils Tom. Et sur un autre écran, Jade Leboeuf était présente avec son mari et trois amis. Malgré l’attention portée à la recette de Cyril Lignac, les internautes ont fait de l’intervention de Jade Leboeuf un événement. Ils n’ont eu de cesse de souligner la tenue de la jeune femme.

Les témoignages autour de l’émission du 22 mai ne parlaient presque tous que de Jade Leboeuf

Jade Leboeuf est un mannequin et elle a donc l’habitude de voir l’attention des fans portée sur son physique.Mais elle ne devait pas s’attendre à cela ce jour du 22 mai. En effet, de nombreuses interventions ont pointé du doigt le buste de la belle. Enceinte de plusieurs mois, il est naturelle que celle-ci ait pris des formes. Des formes que sa tenue mettaient donc en valeur. Il n’en fallait pas plus pour affoler les réseaux sociaux. L’émission se concentre pourtant autour de la cuisine. Mais cet épisode de Tous en cuisine est marqué davantage par la présence de Jade Leboeuf.

Des recettes simples et délicieuses dans Tous en cuisine

La recette proposée ce jour-là par le chef était celle d’un délicieux plat de crevettes au curry et lait de coco. Et pour le dessert, des cœurs de palmier. Les fans se pressent pour récupérer les recettes toujours géniales du chef. Elles sont toutes disponibles sur le compte Instagram de M6. Jade Leboeuf, Michel Leeb et Cyril Lignac ont donc réalisé ensemble ces superbes recettes pendant l’émission. Même si la vedette est volée par le buste de la jeune femme, l’émission rencontre un succès important. Les fans apprécient car le confinement a permis à de nombreuses personnes de se remettre à la cuisine.

Les recettes sont adaptées aux débutants et permettent de réaliser des plats dignes d’un grand restaurant. Jade Leboeuf peut maintenant se vanter de savoir réaliser quelques unes des recettes de Cyril Lignac. Le chef est très apprécié du public. La réputation de ce chef cuisinier n’est plus à faire. Mais les audiences de son émissions vont certainement être remontées grâce à l’intervention de Jade Leboeuf. Bien malgré elle, elle a semble-t-il fait une belle publicité à Tous en cuisine sur M6.