“J’ai besoin de manger et payer mon loyer”, Camille Lellouche au bout du boulot, elle prend une décision radicale!

Impossible pour Camille Lellouche de remonter sur scène à cause de la crise sanitaire. A cause de cette situation, l’humoriste croule sous les dettes et doit pourtant continuer à payer son loyer. Pour elle, il n’y a donc pas quinze solutions. Elle doit donc se former à un nouveau métier. Elle vient d’annoncer la nouvelle à ses abonnés sur Instagram. Et devinez quel sera son prochain job !

Mercredi 27 janvier, les Français découvriront s’ils devront à nouveau vivre un confinement. Mais nouvelle quarantaine ou pas, ça ne change pas beaucoup le sort de Camille Lellouche. En effet, l’artiste ne peut toujours pas remonter sur scène. Depuis début 2020, elle a donc bien du mal à boucler ses fins de mois. Récemment, elle a même reconnu crouler sous les dettes et les relances pour impayés.

» Ne croyez pas que tous les artistes sont millionnaires. »

Alors l’humoriste est bien décidée à se relever les manches pour trouver un nouveau travail en attendant que la situation sanitaire s’améliore. Sur son compte Instagram, elle a en effet déclaré à ses fans qu’elle exercerait désormais le métier d’influenceuse. Avec beaucoup d’humour, elle se voit déjà faire du placement de produit. Mais la belle trentenaire impose ses conditions : il faut que les produits soient de grande qualité. Et que bien sûr, elle soit grassement payée.

View this post on Instagram A post shared by Camille LELLOUCHE (@camillelellouche)

Sa prise de parole nous a valu quelques fou rire au sein de la rédaction de LDpeople. Il faut dire que Camille Lellouche est bourrée de talent. « Commencez pas à dire ‘ouais t’as changé’, ne croyez pas que tous les artistes sont millionnaires.”, a-t-elle dit pour interpeller sa communauté d’abonnés.

“’Ah, je croyais que dès qu’on te voit à la télé, t’es millionnaire’..; J’espère que ça viendra un jour et auquel cas, je pourrais tenir longtemps sans travailler. Ce n’est pas le cas. Comme tout le monde, j’ai besoin de payer mon loyer, de manger etc… donc à partir d’aujourd’hui, je suis influenceuse ! » Et pourquoi pas ? Camille Lellouche pourrait tout-à-fait réussir sur ce créneau, d’ordinaire pris par les starlettes de télé-réalité. Elle a de la tchatche, beaucoup d’humour et une très belle plastique. Pourtant, elle, n’a jamais eu recours à la chirurgie esthétique !

View this post on Instagram A post shared by Camille LELLOUCHE (@camillelellouche)

“Quand ça devient trop, vous ressemblez à un pneu.”

D’ailleurs, récemment, l’humoriste s’en est prise aux célébrités qui abusent de la chirurgie. Ce dimanche 17 janvier, elle a diffusé une vidéo cinglante sur Instagram dans laquelle elle se moque d’elles ouvertement. « Je comprends la chirurgie quand vraiment c’est un complexe et que tu en as besoin parce que ton nez est trop gros ou il ne te plait pas, tu as de trop gros seins ou de trop petits s*ins… quand c’est justifié, je comprends.”, commence-t-elle par reconnaître. “Quand ça devient trop, vous ressemblez à un pneu ».

« Et de là, vous faites des enfants. Et ces enfants, quand ils sortent, ils sont normaux. Comme ils sont normaux, nous, on les regarde et au premier abord, on se dit ‘wow’ alors qu’ils sont normaux les pauvres », poursuit-elle sans pouvoir s’empêcher de rire. « Vous êtes tellement comme ça… qu’on se dit ‘il ne ressemble pas un peu à son chat lui ?’ » Camille Lellouche a toujours la comparaison imagée qu’il faut ! C’est pour ça qu’on l’adore.