“J’ai envie de pleurer” Jean-Pierre Pernaut au plus mal, s’exprime il appréhende énormément son tout dernier JT

Dans quelques jours, Jean-Pierre Pernaut quittera la présentation du Journal de 13 heures de TF1. Une décision qui n’a pas été facile à prendre, mais qu’il assume jusqu’au bout, même si il appréhende sa dernière. Et justement, LD People va vous dire pourquoi le journaliste a peur.

Jean-Pierre Pernaut appréhende son dernier JT

Ce vendredi 18 décembre, Jean-Pierre Pernaut ne saluera pas ses téléspectateurs comme il le fait d’habitude. Il leur adressera ses adieux. Une fin qu’il appréhende énormément pour plusieurs raisons : “J’appréhende ce journal, pas parce que je vais l’arrêter. J’appréhende ce journal par l’émotion qu’il va me donner“. Et justement, le présentateur pensera à plusieurs personnes et notamment sa maman, qui était sa première supportrice jusqu’à sa mort : “Je penserais certainement à elle, à mes parents, à mon frère, à ma famille, lors de mon dernier journal. Je ne pouvais pas arrêter tant qu’elle était vivante, ce n’était pas possible, elle n’aurait pas compris”.

Et en parlant d’adieu, Jean-Pierre Pernaut explique qu’il ne savait pas encore ce qu’il allait dire à la fin : “Je ne sais pas du tout ce que je vais dire à la fin de mon dernier journal, on verra. Il confesse avoir déjà écrit plusieurs versions de messages et les avoir toutes mises à la poubelle. Ça remue dans la tête, mais c’est la vie !”. Une chose est certaine, la dernière du présentateur va être commenté par les téléspectateurs et de nombreuses personnes auront un grand manque.

De retour à l’antenne le 9 janvier sur LCI

Jean-Pierre Pernaut explique ensuite qu’il appréhendait de se sentir un peu vide après son retrait du journal : “C’est ma famille TF1, c’est ma famille le journal de 13h, les correspondants en région. Ce sont des gens avec qui on est tous les jours, ils se donnent corps et âme pour le journal, moi aussi, donc j’appréhende de me sentir un peu tout seul…”. D’ailleurs, depuis son annonce, le présentateur reçoit de nombreux messages et les téléspectateur veulent qu’il reste absolument : “Jean-Pierre, ne partez pas!” ou “Jean-Pierre, on va pleurer…”. Et c’est un sentiment qu’il partage aussi : “Du coup, quand ils me disent qu’ils vont pleurer, j’ai envie de pleurer avec eux”.

Mais les fans de Jean-Pierre Pernaut peuvent être rassurés, malgré son absence au JT de 13h, le présentateur ne sera pas absent de l’antenne pour autant. En effet, il continuera à donner la parole aux téléspectateurs et à défendre la France des régions à travers plusieurs projets au sein du groupe TF1, dont la JPP TV, qu’il lancera le 18 décembre : “Je change juste de rythme pour m’occuper de la nouvelle plateforme numérique de TF1 et aller à la rencontre des Français, sur LCI, à partir du 9 janvier 2021, dans mon émission, intitulée Jean-Pierre et vous”. A la rédaction, on va en tout cas le suivre de près et vous aussi ?