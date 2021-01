” J’ai eu peur de mourir “ Pascal Obispo, contaminé par la Covid-19, il frôle la mort, il est dans un état grave !

Pascal Obispo accepte ce samedi 9 janvier de répondre aux questions des journalistes. Ainsi pour le magazine 50′ Inside, le chanteur reconnaît avoir eu véritablement peur de mourir. Car le célèbre artiste a malheureusement lui aussi été touché par la covid-19. D’ailleurs, ses symptômes ont été loin d’être anodins. Face aux caméras de TF1, l’interprète de Lucie revient donc sur ces semaines angoissantes. LD People vous livre ce témoignage exclusif.

Pascal Obispo : ” J’ai eu peur d’y passer “

Une autre victime de la pandémie

Pascal Obispo a donc lui aussi connu cette terrible maladie. Ainsi, il fait partie des millions de personnes touchées par le virus à travers le monde. Au fil des mois, les témoignages des personnes malades sont devenus extrêmement nombreux. D’ailleurs fort heureusement, tous n’ont pas connu les mêmes symptômes. Certains ont vécu cette expérience comme une simple mauvaise grippe. Mais pour d’autres, il a bien évidemment s’agit d’une véritable situation critique. Ainsi, les chiffres de mortalité ont peu à peu été dévoilés.

Entre ces deux extrêmes, certains malades ont connu une véritable traversée d’une période très douloureuse. Pascal Obispo témoigne donc de sa propre expérience et de ce qu’il a réellement ressenti. Le chanteur avoue même avoir un instant, réellement vu sa dernière heure arriver. Aujourd’hui totalement remis sur pied, il accepte de se confier face aux journalistes de TF1. LD People revient sur ces déclarations qui ont valeur de témoignage.

L’angoisse de la mort

Pascal Obispo avait conscience des risques liés à la Covid-19. En effet, son ami Christophe, aujourd’hui disparu, a lui aussi été touché par la maladie. Mais contrairement à Christophe, le coach de The Voice n’aura, par chance, pas connu la même issue. Mais il peut dire désormais que lui aussi a été touché. ” C’est dur de perdre des amis. Donc la Covid, ce n’est pas quelque chose de léger (…) je pourrais dire que j’ai attrapé la Covid moi aussi. J’ai la chance d’être encore là “. Dans la suite de cet entretien, Pascal Obispo veut également s’attarder sur ces moments. Ainsi, il détaille les pires instants de cette véritable descente aux enfers. “ J’ai eu peur de mourir. J’ai eu peur d’y passer, j’ai eu une sorte de malaise. Je me suis réveillé 2,3 secondes après, et j’étais en sueur “.

Pascal Obispo reconnaît donc avoir vécu quelque chose d’une extrême violence. Bien évidemment, tous les malades ne connaissent pas la même situation. Mais par ce témoignage, Pascal Obispo souhaite montrer que le virus peut se révéler très virulent. Bien heureusement, le célèbre chanteur est totalement hors de danger. Et il s’est d’ailleurs remis au travail. Tel un véritable boulimique, ces projets sont effectivement nombreux. Il est d’ailleurs en train de créer une plate-forme à l’attention de son public. Ses plus grands fans peuvent donc découvrir l’intégralité de ses anciens albums, mais également quelques nouveautés. Pascal Obispo souhaite donc tourner cette page après la terrible maladie. Âgé de 56 ans, le père de famille va donc profiter encore un peu plus de chaque instant. Car après une telle expérience, l’envie de croquer la vie à pleines dents paraît effectivement décuplée.