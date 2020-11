« J’ai extrêmement peur » Cyril Hanouna fait de rares révélations sur ses enfants, il est effrayé

Lors d’un débat dans son émission Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna fait des révélations sur sa vie privée. En effet, le sujet du jour est le harcèlement subi par les enfants stars. Et de toute évidence, cette question angoisse le célèbre animateur de C8. Lui-même papa de deux bambins, cette problématique le touche de plein fouet. D’ailleurs, il avoue avoir très peur.

Cyril Hanouna : un père de famille angoissé pour les siens

Une exposition médiatique parfois compliquée

Depuis plus de 10 ans, Cyril Hanouna est devenu l’une des figures phare du paysage audiovisuel français. Adoré ou détesté, il est néanmoins à la une de l’actualité. Pourtant malgré ce succès, il existe également un revers de la médaille. Car bien évidemment, le présentateur de C8 a des détracteurs. Mais parfois, ce n’est pas pour lui-même qu’il a peur. Mais bien pour ses proches, qui eux aussi peuvent subir les moqueries et les critiques. Dans le sujet du jour, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs évoquent la pression que peuvent subir certains médiatisés. En outre, le présentateur et ses acolytes parlent du harcèlement subis par ces innocentes victimes.

Lors de ce débat, les avis semblaient unanimes. D’ailleurs, quelques exemples sont frappants. Ce jeudi 19 novembre dans TPMP, l’animateur et ses chroniqueurs évoquent le cas de Satine, l’ex-candidate The Voice Kids. Suite à sa participation à l’émission de TF1, la jeune fille connaît des heures difficiles. En effet, elle avoue avoir été l’objet de nombreuses pressions dans le cadre scolaire. Présente sur le plateau, elle affirme avoir vécu des moments difficiles. Car comme elle le précise, ” Les gamins n’ont pas le temps de prendre du recul “. Donc la notoriété expose les enfants célèbres à des réactions parfois agressives.

Après avoir participé à #TheVoiceKids, @SatineWalle a été victime de harcèlement scolaire. Elle nous a raconté son calvaire hier dans #TPMP — TPMP (@TPMP) November 20, 2020

Enfants de stars : une pression parfois pesante

Être un enfant de star n’est pas toujours une chose facile. En effet, certaines jeunes personnes se retrouvent au-devant de la scène sans y être préparés. De plus, un enfant exposé dans les médias peut effectivement être la victime d’une véritable pression de ses camarades à l’école. Être une star à un très jeune âge ou être l’enfant d’une célébrité ressemble donc parfois à un véritable un fardeau. Ce poids, très lourd à porter, paraît donc parfois difficile à assumer. Parfaitement conscient de cette difficulté, Cyril Hanouna avoue avoir lui-même des craintes pour les siens. ” Même moi, j’ai extrêmement peur pour mes enfants “.

Pourtant, comme il l’explique, d’autres stars l’ont mis en garde. En effet, son ami Jean-Pierre Foucault l’avait déjà prévenu. Une fois que vous êtes un personnage médiatique, cette notoriété a des conséquences sur vos proches. Dans ce cas, il faut donc être très vigilant à l’attitude des autres. Afin d’anticiper toute réaction négative, Cyril Hanouna avoue en parler régulièrement avec ses enfants. Comme il le précise sur le plateau de Touche pas à mon poste, il les questionne souvent. Il veut savoir en permanence si son fils Lino et sa fille Bianca ne subissent pas de harcèlement de la part de leurs amis. De toute évidence, le trublion de C8 reste un papa attentif. En conséquence, il prend toutes les mesures nécessaires avant de prévenir un danger à ce sujet.