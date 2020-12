“J’ai failli être arrêtée par la police…” Ayem Nour prend de gros risques pour Demdem, l’épouse de Gims

Ayem Nour est une vedette de télé-réalité qui a perdu du poids de façon hallucinante. En effet, la jeune femme a perdu une trentaine de kilos de façon naturelle. Cet exploit est arrivé aux oreilles de l’épouse de Gims, Demdem, qui souhaite se renseigner sur ce régime spécial. LDPeople fait le point avec vous sur cette histoire qui failli attirer de gros problèmes à Ayem Nour.

Ayem Nour s’est mise en danger pour Demdem

Ayem Nour a pris du poids pendant sa grossesse. Certaines femmes grossissent plus que d’autres et surtout, ont du mal à perdre les kilos pris avant l’accouchement. C’était le cas d’Ayem Nour lorsqu’elle attendait l’arrivée de son fils, Ayvin, la prunelle de ses yeux. Aujourd’hui, le petit garçon a 4 ans et elle a retrouvé sa taille de guêpe. Mais le plus impressionnant c’est qu’elle est parvenue à atteindre un résultat magnifique en ne faisant pas appel à autre chose que des produits naturels.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par A Y E M N O U R (@ayemnour)

Pas de chirurgie, pas de miracle, que des efforts et un régime alimentaire équilibré. Mais là encore, Ayem Nour intrigue. Car ce fameux régime semble lui plaire. La belle ne se plaint jamais de devoir se priver ou de se forcer à avaler quoi que ce soit. Evidemment, un tel régime interpelle. Et c’est la raison qui a poussé Demdem à demander à Ayem Nour de lui présenter les choses. Ayem Nour s’envole alors direction le Maroc, les valises chargées de produits destinés à faire découvrir sa méthode de régime à l’épouse de Gims.

Mais tout ne se passe pas comme prévu. LDPeople vous raconte tout. Aux douanes, Ayem Nour n’est pas passée inaperçue. Une femme seule avec d’énormes valises, cela peut paraître louche. D’autant que les valises en questions n’ont pas arrêté de sonner. Lorsqu’elles étaient fouillées, ce sont donc d’innombrables produits de régime qui sont découverts à l’intérieur. Evidemment, Ayem Nour est de bonne foi et elle a tout expliqué calmement lors des différents contrôles de douane. Néanmoins, elle a conscience d’avoir pris de gros risques pour apporter tous ces produits à Demdem.

La vedette de télé-réalité va-t-elle convaincre des bienfaits de son régime Keto ?

Reste à voir si l’épouse de Gims va se lancer convaincre par l’efficacité du régime Keto d’Ayem Nour. En tout cas, la maman d’Ayvin a mis toutes les chances de son côté pour la faire craquer. Et elle a aussi son expérience en exemple pour l’aider à se décider. Car Ayem Nour est passé de 86 à 57,7 kilos grâce à cette méthode. Selon elle, elle est adaptée à toutes et tous et ne demande pas tellement de sacrifices. Patience et persévérance en revanche sont de mise, mais ce sont les lots de tous régimes alimentaires.

Nous verrons dans les jours à venir si Demdem s’est laissé convaincre par les produits qu’Ayem Nour lui a rapporté. Et même si elle n’est pas convaincue, il y a de fortes chances qu’elle les garde car la vedette a pris des risques pour réussir à les faire passer à la douane.