“J’ai peur !”… Magali Berdah (TPMP) pris au piège, elle a de gros soucis avec sa chirurgie esthétique “liposuccion”

Magali Berdah enchaîne les liposuccions. Elle n’est pas devenu accro. Non, elle subit tout simplement l’effet yoyo du à un abus de cette chirurgie esthétique.

“J’ai subi une seconde liposuccion. On m’a redessiné l’abdomen, retiré mes poignées d’amour, lipoaspiré la graisse autour des genoux, des bras ainsi que l’intérieur et l’extérieur des cuisses. Une partie des masses adipeuses prélevées a permis de regalber certaines courbes de mon corps”, avait-elle confié en mai dernier, à Star Mag.

Seulement voilà, aujourd’hui, pour conserver sa silhouette, elle doit aller plus loin. “Une liposuccion c’est bien parce que ça te permets de repartir sur de nouvelles bases mais si tu ne l’entretiens pas, c’est foutu. Au contraire, tu prends deux fois plus !”

Magali n’a qu’un rêve : se sentir “plus femme” et “mieux dans son corps”.

Elle voudrait se sentir “plus femme” et “mieux dans son corps”. Pour y arriver, Magali a eu besoin du soutien d’un coach. Elle a tout raconté à ses abonnés sur Instagram. Son objectif ? Perdre 6 kilos. Bien évidemment, elle ne le cache pas. Son ambition n’est pas des moindres. Magali Berdah a peur.

Yeux, implants, pommettes, dents : la longue liste de ses retouches esthétiques

En sueur et en plein effort, la maman de trois enfants donne tout se qu’elle peut dans cette fameuse vidéo. Mais y arrivera-t-elle ? Espérons qu’elle ne manquera pas de volonté. Car le recours au bistouri n’est pas la meilleure des solutions. Pourtant, elle y a eu recours de nombreuses fois. “À 38 ans, j’ai déjà osé quelques petites retouches. J’ai fait enlever mes poches sous les yeux, corriger mes cernes, poser des implants mammaires, gonfler mes pommettes et je me suis fait refaire les dents.”

Mais en ce moment, Magali Berdah doit faire face à une autre épreuve. L’agent de Manon Marsault et Julien Tanti a été critiquée par le journaliste Hugo Clément. Car les deux Marseillais ont pris la pose dans le zoo de Dubaï réputé pour maltraiter les animaux. Au bout du rouleau, Magali Berdah a craqué le mardi 27 octobre. En larmes, elle s’est exprimé ainsi dans une story Instagram :

“Je ne comprends même pas ce que je fais au milieu de cette histoire. Les réseaux sociaux ne sont pas des tribunaux, vous ne pouvez pas vous permettre de juger et de défoncer les gens gratuitement comme ça parce que vous avez décidé que c’était justifié ou mérité“, a-t-elle commencé par reprocher à Hugo Clément. Magali Berdah pense qu’elle n’est pas en tort dans cette histoire. “Je ne vois pas pourquoi aujourd’hui c’est moi qui me fait insulter et défoncer. C’est très injuste.”

Elle poursuit, hors d’elle : « J’ai deux influenceurs effectivement qui y sont allés pour leurs raisons et ils se sont expliqués, ils ont donné leurs explications, libre à vous de l’accepter ou non. Ce que je reproche à Hugo Clément c’est de poster cette vidéo. Il a voulu dénoncer cette visite, très bien mais pourquoi me citer ? Pourquoi est-ce qu’on me fout dedans ?“, s’interroge-t-elle. Peut-être parce que justement, elle est responsable de ces deux influenceurs ? Affaire à suivre…

Alix Brun