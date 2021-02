« J’ai pris des coups de poing, des coups de pied… » Victime d’un guet-apens, un membre de TPMP raconte sa très violente agression!

Ce mardi 2 février 2021, les fans de TPMP apprenaient un événement d’une gravité extrême. En effet, l’un des membres de la célèbre bande de Cyril Hanouna a été victime d’un odieux guet-apens. Selon son propre témoignage, il n’a pu échapper à ses agresseurs que par miracle. Durant de longues minutes, il est roué de coups. LD People revient sur ce véritable lynchage dont fort heureusement le jeune homme a pu réchapper.

TPMP : un proche de Cyril Hanouna victime d’agression

Un témoignage édifiant

Dans la grande famille de Touche pas à mon poste, il n’y a pas uniquement que les chroniqueurs. Ainsi, toute l’équipe se compose également de techniciens, d’assistants, mais également de chauffeurs de salle. Parmi ceux-ci, Lionel Tim a pour mission de mettre l’ambiance sur le plateau. Cet ancien membre du groupe Link-Up est donc un familier de Baba. Sur son compte Instagram, le jeune homme raconte une terrible expérience vécue il y a quelques jours.

En effet, il vient de vivre des heures d’une angoisse terrible. Sur les réseaux sociaux, il décide de témoigner. Tout commence par une annonce postée sur le site de vente en ligne Le Bon Coin. Car l’employé de Touche pas à mon poste souhaite vendre un téléphone portable. Très rapidement, un client potentiel prend contact avec lui. Les deux hommes se donnent rendez-vous dans le 17e arrondissement de la capitale française. Mais rapidement, tout va déraper. LD People vous explique pourquoi.

Une véritable embuscade

Très confiant, le chauffeur de salle de TPMP se rend sur le lieu convenu. Mais au lieu de se retrouver face à une seule personne, 5 cinq hommes l’attendent. » Face à 5 mecs d’une vingtaine d’années. J’ai pris des coups de poing, des coups de pied. J’ai essayé de me défendre comme j’ai pu. Heureusement j’ai eu la présence d’esprit de garder mon casque, je me dis que si je n’avais pas eu mon casque, j’aurais certainement eu un traumatisme crânien « . Lionel Tim était effectivement attendu par ses agresseurs. Mais à aucun moment, il ne s’est douté des minutes terribles qu’il allait vivre. Très ému par cette histoire, il livre son témoignage afin de mettre en garde les internautes.

» C’est un vrai guet-apens alors faites attention quand vous faites des annonces et que la personne insiste pour vous voir autour d’un parc et pas dans un lieu public « . Décidément, cette semaine aura été placée sous le signe de la violence dans TPMP. En effet, Cyril Hanouna recevait quelques jours plus tôt un ancien participant à L’amour est dans le pré, également victime d’une terrible agression. L’agriculteur expliquait avoir été attaqué par un voisin à la hache. » Il a dit qu’il avait à me parler. Un farfelu. À mon avis, il a dû voir les émissions de L’Amour est dans le pré, qui commençaient lundi. Moi c’était samedi. Il s’est ramené en courant en me disant je vais te faire ton affaire et il levait la hache « . Sans aucun lien, ces deux affaires démontrent bien que dans les bois ou dans le cœur de la ville, la prudence s’impose parfois…