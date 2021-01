Jalil Lespert déjà séparé de Laeticia Hallyday? Cette nouvelle photo sème le doute...

Ces dernières semaines, on pensait Laeticia Hallyday et son nouveau chéri Jalil Lespert inséparable. Et pourtant, il faut se rendre à l’évidence. Le réalisateur a dû s’envoler vers d’autres horizons, sans doute pour son dernier film. C’est sur instagram qu’il a partagé plusieurs clichés qui ne trompent pas!

Entre Laeticia Hallyday et Jalil Lespert, c’est l’amour fou. Depuis plusieurs semaines, les fans de la veuve du taulier ne ratent pas une miette de leur histoire. Il faut dire que sur Instagram la maman de Joy et Jade épanche allègrement ses sentiments sur les réseaux sociaux.

Les internautes se sont donc délectés de suivre les escapades amoureuses de Laeticia Hallyday. Plus rien ne semblait l’éloigner des bras de son amoureux, le réalisateur Jalil Lespert. Il faut dire qu’au sein de la rédaction de LDpeople, on trouve qu’ils vont plutôt bien ensemble. Les deux tourtereaux ont ainsi convolé à Rome. Ils ont ensuite passé le second confinement à Marnes-la-Coquette.

« Ils s’aiment comme des ados ! »

Enfin, Laeticia a eu la chance de pouvoir emmener son amoureux sur l’île de Saint-Barthélémy, là où est enterré Johnny. Comble du comble, elle a même réussi à le faire venir au cimetière, sur la tombe de Johnny. Jalil Lespert a ainsi participé à la veillée en mémoire du 3eme anniversaire de la mort du taulier, ce que son précédent petit ami, le restaurateur Pascal Balland, avait refusé.

Pour l’entourage du couple, c’est sûr, il s’agit là d’une véritable histoire d’amour. Les proches du réalisateur se sont d’ailleurs confiés auprès de nos confrères de Paris Match. Ils révèlent notamment n’avoir « jamais vu Jalil aussi heureux ». « Ils s’aiment comme des ados ! », s’est même enthousiasmé sa sœur Ferial. « Jalil Lespert et Laeticia Hallyday me donnent l’impression d’avoir retrouvé leurs 18 ans », a commenté pour sa part sa maman Farida. Sûr de leurs sentiments l’un envers l’autre, Laeticia Hallyday et Jalil Lespert n’ont aucun problème à s’afficher sur les réseaux sociaux.

Jalil Lespert fan de New York



Pourtant, Jalil Lespert vient de partager plusieurs vidéos et photos sur son compte Instagram qui confirment qu’il se trouve actuellement à New York. Le réalisateur a tout d’abord publié une photo des gratte-ciel vertigineux de celle qu’on surnomme la Big Apple. En légende, il a d’ailleurs écrit “Miss Apple”. Mais le réalisateur césarisé a ensuite effacé ce cliché.

C’est en Story qu’il a filmé ensuite Central Park et la circulation new-yorkaise. On peut penser que Jalil Lespert est de retour à Manhattan pour une suite à série documentaire Chambre 2806 : L’affaire DSK. Ou peut-être même pour un nouveau projet ? En tous cas, Laeticia Hallyday n’a pas hésité à liker son premier cliché des immeubles. Est-elle à ses côtés ? On ne sait pas. En tous cas, tout porte à croire qu’ils se reverront très bientôt !