Jalil Lespert dévoile une scène très insolite à Saint-Barth avec Laeticia Hallyday

Ce jeudi 10 décembre, Jalil Lespert a partagé un moment de ses vacances à Saint-Barth avec sa compagne Laeticia Hallyday. Ne vous inquiétez pas, LD People va vous en dire plus.

Laeticia Hallyday et Jalil Lespert plus proches que jamais

Laeticia Hallyday et Jalil Lespert se rencontrent à l’été 2020. À cette époque-là, la jeune femme est encore en couple avec le restaurateur parisien Pascal Balland. Le réalisateur prend d’abord contact avec la veuve de Johnny Hallyday afin d’échanger sur le projet de biopic qu’il prépare sur Johnny Hallyday. Si l’échange est d’abord professionnel, il se transforme rapidement en amitié, puis en romance. C’est lors de la venue de Laeticia Hallyday à Paris, le 13 octobre dernier que les deux se voient pour la première fois. Directement, c’est le coup de foudre.

Jalil Lespert sur la tombe de Johnny : les détails de l’hommage du compagnon de Laeticia Hallyday https://t.co/98EuSr7Th3 pic.twitter.com/c65TcCAgs6 — BuzzInsolite (@BuzzInsoliteFr) December 11, 2020

Alors que Laeticia Hallyday et Jalil Lespert avait passé un confinement à la campagne, c’est à Saint-Barthélémy que les deux tourtereaux se trouvent actuellement. Et pour le moins qu’on puisse dire c’est qu’ils ne quittent plus. En effet, l’acteur de 44 ans n’hésite pas à partager des moments de ce nouveau séjour paradisiaque auprès de sa nouvelle compagne. Il y a quelques jours, il a donc partagé une courte vidéo dans laquelle on peut voir, un petit avion qui passe tout près de lui et semble atterrir quelques mètres plus loin.

Une veillée en mémoire de Johnny Hallyday avec Jalil Lespert

Le samedi 5 décembre dernier était une date particulièrement symbolique. En effet, c’est une date qui marque un triste anniversaire : celui des trois ans de la mort de Johnny Hallyday. Pour l’occasion, Laeticia Hallyday a célébré une veillée depuis St-Barth’, en compagnie de ses deux filles Jade et Joy, et de son nouveau compagnon Jalil Lespert. Sur son compte Instgram, elle avait notamment écrit : “Trois ans déjà qui me paraissent un siècle, une éternité… il nous manque plus que tout et aujourd’hui n’est pas une journée ordinaire mais elles sont rares les journées sans lui…”.

Thanks @DougHeye beyond the signs he gives us every day, I feel above all he lives in us, that our love for him remains intact and that he watches over us with all his kindness and protection. ❤️ https://t.co/0gf6EnUAp5 — Laeticia Hallyday (@LHallyday) December 9, 2020

Il y a quelques jours , sur Twitter, le journaliste américain Doug Heye a lui aussi écrit un message pour Johnny Hallyday et déclare : “il nous manque”, en souvenir d’un concert à Nimes en 2015. Une publication qui a fait écho auprès de Laeticia Hallyday, qui n’a pas mis longtemps avant de réagir : “Au-delà des signes qu’il nous donne chaque jour, je sens avant tout qu’il vit en nous, que notre amour pour lui reste intact et qu’il veille sur nous avec toute sa gentillesse et sa protection”. A la rédaction de LD People aussi, on a une pensée pour le taulier.