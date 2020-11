Jalil Lespert: Le nouveau chérie de Laeticia Hallyday prend une décision radicale pour la protéger

Jalil Lespert, aurait-il décidé de se montrer plus discret ? En effet, toute la presse a récemment dévoilé sa récente idylle avec Laeticia Hallyday. Après une publication parue sur Instagram, le compte du cinéaste a véritablement été pris d’assaut. Cette relation a effectivement fait grand bruit. Car personne ne pouvait imaginer Laeticia en couple après ses dernières déclarations. Il y a peu, la mère de Jade et Joy avait confirmé sa rupture avec Pascal Balland. Après plusieurs mois de relation, le couple n’aurait pas survécu.

La veuve de Johnny Hallyday avait d’ailleurs affirmé que Johnny est toujours bien présent dans son cœur. ” J’arrive à aimer différemment, mais Johnny est toujours là… C’est courageux pour l’homme, pour un homme dans ma vie aujourd’hui. La place de Johnny est encore bien présente. C’est pas facile, on est souvent un couple à trois ” avait-elle déclaré en direct à la télévision dans le magazine Sept à huit. Cette nouvelle histoire sentimentale entre Jalil Lespert et Laeticia Hallyday est donc un véritable coup de théâtre. Puisque personne ne s’imaginait la retrouver si vite en couple. Même si certains fins observateurs avaient déjà vendu la mèche. En effet, l’animateur et chroniqueur Bernard Montiel avait affirmé avoir connaissance de cette relation. Même s’il n’avait pas évoqué le nom de l’heureux élu, son portrait était parfait. Car dans TPMP, l’ancien animateur de TF1 parlait d’un homme, célibataire, réalisateur et acteur ; Jalil Lespert correspondait parfaitement à ce descriptif.

Âgé de 44 ans, le cinéaste est visiblement heureux de cette nouvelle rencontre. Et il a partagé sa joie, sur les réseaux sociaux. Le 30 octobre dernier, le papa de trois enfants avait effectivement publié une vidéo ne laissant planer aucun doute. Dans cette publication, apparaissaient deux allumettes s’enflammant tel un sentiment amoureux.

Parmi les nombreux commentaires, on pouvait retrouver celui de Laeticia Hallyday. Et là encore, le doute n’était plus permis pour les internautes. Car la veuve de Johnny avait tout simplement écrit ” L’amour au premier regard “. Ce message était également accompagné d’émoticônes en forme de cœur. Mais tous deux n’imaginaient pas la tempête qui les attendait !

Jalil Lespert a apparemment été dépassé par les événements. Bien sûr, il devait se douter que cette nouvelle relation allait faire grand bruit. Même s’il ne pouvait imaginer l’ampleur des réactions. Son compte Instagram a littéralement été pris d’assaut. Bien décidé à calmer les choses, l’acteur et réalisateur a supprimé et bloqué tous les commentaires. Par contre, il a laissé visible la vidéo des deux allumettes ! Alors a-t-il été agacé par de trop nombreuses réactions ? Ou bien a-t-il souhaité protéger la nouvelle élue de son cœur ? Mais il faut bien avouer que certains commentaires étaient réellement agressifs.

Laeticia Hallyday a effectivement été l’objet de nombreux messages de haine, voire carrément d’insultes. Jalil Lespert aura peut-être souhaité épargner sa nouvelle compagne. Car depuis de nombreux mois, Laeticia Hallyday doit faire face très régulièrement à ce genre d’attaques. Pour rappel, l’épisode de l’héritage de Johnny lui a fait vivre des moments difficiles. Et sa relation avec Pascal Balland n’avait véritablement pas plu à tout le monde. De nouveau en couple aujourd’hui, Laeticia Hallyday sait donc à quoi s’attendre…