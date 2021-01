Jalil Lespert poste une photo intime avec Laeticia Hallyday, il n’y a pas plus romantique!

Jalil Lespert semble fou amoureux de Laeticia Hallyday! Et il le monte bien! L’acteur a d’ailleurs publié sur les réseaux sociaux ce mercredi 6 janvier, un joli cliché avec sa nouvelle compagne, et il l’a égrémenté d’une magnifique déclaration d’amour.

Laeticia Hallyday semble aux anges et amoureuse avec son nouveau chéri, pourtant choqué après la mort de taulier, elle repensait certainement pas retrouver l’amour.

Mais à deux reprises elle a été amoureuse. C’est Pascal Balland qui a succédé à Johnny, mais la relation n’a finalement pas tenue.

C’est avec Jalil Lespert qu’elle vit une nouvelle idylle aujourd’hui.

Et la maman de Jade et Joy ne le lache plus, ils passent meme le confinement ensemble et ont vécu les fêtes de Noel à Marne la coquette.

IL s’agi t de la résidence historique du couple. Quelques temps avant ils avaient passé un weekend en amoureux à Rome. Et repensant à ce séjour merveilleux, dans la botte, l’ex de Sonia Rolland s’est senti prêt à publié un cliché en public avec sa belle.

ILs sont alors blottis l’un contre l’autre et semble se faire un long baiser, immortalisé grâce à ce cliché.

Et Jlil Lespert lui a aussi écrit une belle déclaration d’amour “Ce selfie de love dans la lumière de Rome. Love u so much (ndlr : je t’aime tellement ) Laeticia Hallyday ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jalil Lespert (@jalillespert)

Depuis la fin de l’été il partage sa vie et en légende le papa de Kahina, Aliosha et Gena a écrit des mots très forts et plein de sens qui en disent beaucoup sur cette belle relation.

Mais visiblement Jade n’est pas vraiment partisane de cette relation et n’apprécie pas beaucoup le réalisateur et comédien, daprès nos confrères de magazine Ici Paris.

La jeune fille est “En pleine crise d’adolescence”, et est peu souvent en accord avec celle qui l’a adoptée au Vitnam, ces. Temps-ci.

Souffrant certainement encore du décès de son père et de tout le brouhaha médiatique autour, elle aurait meme refusé qu’elle l’accompagne à l’aéroport pour son voyage à Marrakech.

C’est plutôt à C arl, qu’elle a fait appel, le mythique chauffeur du clan hallyday, qu’elle connaît bien.

L fille d’André Boudou traverse donc une période difficile, après 3 ans de bataille avec la famille de Johnny concernant son héritage.

Jade Hallyday vient d’ailleurs tout juste de rentrer de la villa Taj à Marrakech où elle décompressait pour quelques vacances avec son petit ami Tristan Garnier Labadie

Dont la mère est propriétaire de la fameuse villa. Ils étaient aussi en compagnie d’autres amis : Et c’est Closer qui révélait les infos que LD People est heureux de vous annoncer. La fille de l’interprète de « Portes du pénitencier » a pris la route avec Stella Belmondo, 17 ans, la fille de Jean-Paul et Natty Tardivel ou encore Joalukas Noah, 16 ans, le benjamin de l’ancienne gloire du tennis français.

Meme s’il ne l’annoncent pas officiellement, Jade et Tristan semblent être en couple et se font des déclaration d’amour par compte Instagram interposés.