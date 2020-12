Jalil Lespert : son petit frère Yanis est super canon, la ressemblance est frappante, (son sosie)

Dans la famille Lespert, on demande le frère ! En effet, si Jalil Lespert fait maintenant régulièrement la une des médias, son petit frère Yanis est loin d’être un inconnu. De plus, tout comme son aîné, le comédien a également de quoi intéresser la gent féminine. Car les deux frangins sont de beaux hommes et se ressemblent beaucoup ! En effet, on pourrait facilement les prendre pour des jumeaux. Cependant, LD People vous parle aujourd’hui de Yanis, également connu pour sa participation à une célèbre série télévisée.

Yanis et Jalil Lespert : des véritables sosies

Le nouveau beau-frère de Laeticia Hallyday

Décidément, le nom de Lespert fait régulièrement la une de l’actualité ces derniers temps. Jalil Lespert est en effet connu du petit monde du cinéma. Mais son nom n’était pas aussi célèbre que celui de sa compagne actuelle. Car depuis qu’il est en couple avec Laeticia Hallyday, le réalisateur est beaucoup plus exposé dans la presse. Récemment, le public a pu le découvrir au bras de la veuve de Johnny aussi bien en Italie que sur l’île de Saint-Barthélemy.

Mais dans une famille, le petit frère Yanis est également loin d’être un anonyme. Les téléspectateurs ont notamment pu le découvrir dans la série Fais pas ci, Fais pas ça sur France 2. Et tout comme son aîné Jalil, Yanis semble aussi être amoureux. En effet, il partage la vie de Bétina Orsetti, une célèbre mannequin. LD People revient sur le parcours de ce jeune comédien âgé de 31 ans qui a pourtant déjà une belle carrière derrière lui.

Une passion commune pour le cinéma

Tout comme Jalil Lespert, Yanis envisage très tôt de fouler les planches. D’ailleurs, il commence son parcours dès l’âge de 7 ans dans un film pour la télévision. Depuis, le comédien a fait de nombreuses apparitions dans divers programmes. Le public a notamment pu le suivre dans Louis la Brocante, ou encore R.I.S Police Scientifique. Mais c’est véritablement son rôle dans Fais pas ci, Fais pas ça qui a fait de lui une star. Cependant, son parcours ne s’arrête pas là. En effet, le frère de Jalil Lespert a également fait quelques apparitions remarquées au cinéma. Les spectateurs ont notamment pu le voir dans Le petit lieutenant en 2005 ou encore dans Le prénom aux côtés de Patrick Bruel. Passionné par le 7e art, Yanis Lespert enchaîne donc les tournages depuis près de 20 ans.

Mais la récente idylle de son frère Jalil Lespert le met un peu plus aujourd’hui dans la lumière. D’ailleurs, en plus de son physique très avantageux, le jeune homme paraît être également doté de belles qualités humaines. En effet depuis de nombreuses années, il est très investi dans la cause des enfants malades. Ainsi, en 2013, il fonde l’association Les Castors Fripouille qui a pour but de venir en aide aux plus jeunes d’entre nous. Alors si vous avez du mal à mettre un visage sur ce nom, LD People vous conseille de suivre bientôt Fais pas ci fais pas ça : Y aura-t-il Noël à Noël ? En effet, la célèbre série de France 2 s’apprête à sortir une séquence exceptionnelle pour les fêtes de fin d’année. Il s’agit donc d’une bonne occasion de faire plus ample connaissance avec le frère de Jalil Lespert pour ceux qui le connaîtraient moins !