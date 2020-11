Jalil Lespert: Tout ce que nous savons déjà sur le nouvel amoureux de Laeticia Hallyday dévoilé

Il semblerait que cela soit officiel : Laeticia Hallyday est de nouveau en couple ! Depuis son retour des États-Unis, la maman de Jade et Joy serait séparée de Pascal Balland. Sa liaison avec le restaurateur parisien n’aurait pas survécu à plusieurs disputes. Mais la veuve de Johnny Hallyday aurait déjà retrouvé l’amour. De plus, le nouvel élu de son cœur est loin d’être un anonyme. En effet, Jalil Lespert est un acteur et un réalisateur très en vue. L’homme âgé de 44 ans est également l’ancien époux de l’ex-miss France Sonia Rolland.

À l’affiche d’une trentaine de films ces dernières années, Jalil Lespert a connu également quelques beaux succès en tant que réalisateur ou même scénariste. On lui doit notamment des longs-métrages tels que Yves Saint Laurent en 2014 ou encore Le Dindon sorti l’année dernière. Père de trois enfants, Jalil Lespert à déjà été marié à deux reprises. Et aujourd’hui, il semble avoir littéralement craqué pour la veuve la plus célèbre de l’hexagone. En tous les cas, cette nouvelle liaison fait grand bruit.

Jalil Lespert

Mais en réalité, elle était déjà annoncée depuis quelques jours. Même si le nom de l’heureux élu n’avait pas été évoqué, plusieurs journalistes et chroniqueurs avaient évoqué l’événement. Notamment, Bernard Montiel sur le plateau de Touche pas à mon poste. Pour l’ancien proche de Laeticia Hallyday, cela ne faisait aucun doute. En direct sur le plateau de Cyril Hanouna, il affirmait avoir des informations solides au sujet de Laeticia Hallyday. ” Oui c’est fini avec Pascal Balland. C’est évident. Toute sa communication cette semaine, on lui a parlé de sa rupture avec Pascal Balland et elle a dit que c’était dur, comme quoi Johnny Hallyday était toujours au milieu “ a déclaré l’ancien présentateur de TF1.

Dans un même temps, le chroniqueur de TPMP prévoyait de bientôt dévoiler le nom du nouveau compagnon de Laeticia. Mais il n’a pu s’empêcher de rajouter une petite pique à l’attention de son ancienne amie ” Cette gêne de Johnny est vite passée ” a ironisé Bernard Montiel, visiblement bien informé. Il y a quelques jours, il donnait d’ailleurs une description précise du nouvel amoureux de Laeticia, Jalil Lespert ” C’est un homme qui est dans le monde du cinéma, c’est un acteur réalisateur et célibataire. Il est célibataire, c’est important de le dire ! C’est un homme de talent ! “.

Ver esta publicación en Instagram Automne 🍂🍁🍂 Indian summer @molly_elysewalker 💛 @elysewalker 🧡 Una publicación compartida de Laeticia Hallyday (@lhallyday) el 27 Sep, 2020 a las 9:19 PDT

Selon plusieurs sources, Laeticia Hallyday aurait d’abord fait la connaissance de Jalil Lespert par téléphone. L’homme de cinéma souhaitait s’entretenir d’un projet avec la veuve du taulier. En effet, après son biopic consacré à Yves Saint-Laurent, Jalil Lespert souhaitait retracer la vie de Johnny Hallyday. Et pour ce faire, il avait bien évidemment besoin de l’accord de Laeticia. Les discussions professionnelles ont visiblement été très chaleureuses. Et de fil en aiguille, les deux stars semblent s’être véritablement rapprochées.

Pour ceux qui douteraient de cette relation, les indices paraissent pourtant clairs. Sur Instagram, le comédien a partagé une vidéo de deux allumettes qui s’embrasent. Une allégorie de l’amour naissant ! Ce n’est pas une preuve diront certains. Sauf que parmi les commentaires, les internautes retrouvent la trace de Laeticia Hallyday. Car l’ancien mannequin a tout simplement écrit en anglais : “ L’amour au premier regard “. De plus, la mère de Laeticia a aussi liké cette publication… Alors serait-ce une coïncidence ? S’agirait-il d’une méprise ? Bernard Montiel, serait-il dans l’erreur ? Chacun se fera son opinion….