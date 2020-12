“Jalousie”, “Méchanceté”, “Ignorance”, révélations chocs de David Hallyday ce véritable calvaire vécu à cause de ses parents

Être l’enfant d’une grande star comporte évidemment des avantages. Mais il existe aussi un revers de la médaille. Dans un entretien accordé à Jordan de Luxe, Pascal Danel et son fils parlent des problèmes rencontrés par un enfant de célébrité. De plus, ils évoquent le cas très particulier de David Hallyday. Car le fils de Johnny et Sylvie a connu une période difficile ! En effet, son enfance et son adolescence ne se sont pas passées sans encombre. LD people revient sur cette entrevue.

David Hallyday : Le fils de Pascal Danel fait des révélations

Une vie pas tout à fait comme les autres

Dès son plus jeune âge, David Hallyday est soumis au feu des projecteurs. Car ses parents Johnny Hallyday et Sylvie Vartan font parties des plus grandes vedettes françaises. Dès lors, la presse s’intéresse énormément au jeune homme. Pas un jour ne se passe sans que son nom ne soit cité dans les médias. Mais les difficultés ne s’arrêtent pas là. Puisque même sur les bancs de l’école, David vit des heures difficiles. Le fils de Pascal Danel avoue lui aussi avoir vécu le même calvaire.

Car l’entourage, et plus particulièrement les enfants, ne sont pas toujours très tendres avec ceux qu’ils jalousent parfois. Sur le plateau de Non Stop People ce vendredi 11 décembre, le fils du chanteur Pascal Danel se livre à cœur ouvert. ” Quand tu as un papa qui passe à la télévision, c’est une catastrophe. Les gens s’imaginent un tas de trucs, généralement pas très sympa. Ça se passe très mal “. Tous ces problèmes paraissent en tout cas l’avoir profondément marqué. Même s’il n’est pas le seul à connaître ce genre de tensions. Ainsi, il prend l’exemple de David Hallyday pour lequel la vie a aussi été rude par moments. LD People revient sur ces déclarations chocs !

Une situation très compliquée à vivre

Dans cet entretien, le fils de l’ancienne star se rappelle de cette terrible époque. ” J’ai changé d’école toute ma scolarité jusqu’au lycée “. Mais il reconnaît ne pas être un cas unique dans le monde du show-business. Ainsi, il interpelle son père pour se souvenir des gens qu’il fréquentait à l’époque. ” Les copains que j’avais, fils d’artistes avec qui je parlais à l’école, David Hallyday tu te souviens ? “. Car de toute évidence, le fils de Johnny Hallyday rencontre les mêmes difficultés que son ami. ” Il prenait des cours chez lui. Il avait dû arrêter d’aller à l’école “.

En effet pour David Hallyday, c’est doublement compliqué. ” II était le fils de deux icônes absolues. Donc déjà ça le mettait à un niveau qui était totalement fantasmagorique. Les élèves étaient méchants, c’est de la jalousie de l’ignorance “. Tout au long de sa jeunesse, David Hallyday aura donc été confronté au regard des autres. Envié, jalousé ou détesté, il a dû se forger une véritable carapace. D’ailleurs de cette leçon, il en a tiré certaines conclusions. Car il n’a pas souhaité reproduire le même schéma. Avec ses propres enfants, David Hallyday a été extrêmement protecteur. Ainsi, il n’a pas voulu exposer ses filles, Emma et Ilona, dans la presse lorsqu’elles étaient jeunes. Aujourd’hui, elles sont pourtant devenues célèbres. Mais cela relève de leur propre choix.