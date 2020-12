“Jambe droite amputée”, “Graves séquelles”, “Coeur arrêté”, la (triste) réalité sur Michel Drucker et son état de santé !

Depuis plusieurs décennies, Michel Drucker est l’exemple même de l’homme sain. En effet, l’animateur est un grand sportif. Et dans la vie, il ne fait pas d’excès. Pourtant, tout bascule il y a quelques semaines. Pire, Michel Drucker voit la mort passer très près de lui. Dans une interview exclusive, l’homme de télévision parle de son calvaire. En effet, les événements s’enchaînent suite à un problème cardiaque. Plus grave encore, les médecins envisagent même l’amputation de sa jambe. LD People vous explique tous, dans les moindres détails !

Michel Drucker : une spirale médicale infernale !

Tout est arrivé très vite

Encore cet été, Michel Drucker paraît en pleine forme. Pourtant au mois de septembre, tout bascule rapidement. Âgé de 78 ans, l’emblématique animateur de France 2 doit être hospitalisé. Rapidement, les médecins lui découvrent une endocardite infectieuse. De toute urgence, les chirurgiens effectuent un triple pontage. Malheureusement, les suites de cette opération sont loin de se passer idéalement. Car à la suite de cette intervention, sa cicatrice connaît des problèmes d’infection.

Très rapidement, son état de santé se dégrade. Une bactérie se propage donc dans tout son corps. Finalement, elle atteint une artère importante de sa jambe droite. Dès lors, le personnel médical imagine même devoir lui amputer ce membre. Aujourd’hui, Michel Drucker avoue avoir véritablement vu la fin en face. Peu à peu, le mari de Dany Saval reprend des forces. Dès lors, il décide de partager cette terrible expérience avec la presse. Face aux journalistes, Michel Drucker revient sur ce calvaire. Dans cet article, LD People vous rapporte l’état d’esprit du célèbre présentateur.

Un véritable sentiment de solitude

Comme pour tous les malades, le manque des proches est très difficile à vivre. Mais en période de covid-19, les hôpitaux sont encore des endroits bien plus tristes. Car pour des raisons évidentes, toutes les visites sont réduites à leur plus simple expression. Dès lors, lorsque vous êtes souffrant vous ne voyez personne, mis à part le personnel hospitalier. Ce sentiment d’abandon, Michel Drucker vient de le subir de plein fouet. ” C’est un voyage que je ne suis pas près d’oublier. On découvre l’humilité, la solitude, le silence “. Comme l’animateur le précise, la covid n’a pas arrangé les choses. ” Pendant 3 mois, et c’est encore les cas, je ne croise que des regards. Tout le monde est masqué “.

Aujourd’hui, Michel Drucker retrouve enfin le moral. Mais durant de longs jours, il traverse véritablement le pire. Dans un premier temps, il pense sincèrement que ces derniers jours sont arrivés. Finalement sauvé, il se demande comment sera sa vie par la suite. ” J’ai cru que j’aurais de graves séquelles après une si lourde opération. J’ai pensé que je terminerai ma vie au ralenti et ne plus jamais refaire mon métier “. Grâce à l’acharnement des médecins et peut-être à la chance, Michel Drucker est aujourd’hui sorti d’affaire. Et en croire cette déclaration, il pense déjà à reprendre ses activités à la télé. Même si pour l’instant, il semble avoir surtout besoin de repos. Car les heures qu’il vient de vivre ont véritablement été éprouvantes. Mais les nouvelles de ces derniers jours laissent augurer un rétablissement rapide.

D’ailleurs comme le précise Michel Drucker, il est aujourd’hui dans un bien meilleur état psychologique. Et pour la guérison, c’était activement essentiel. Tous ses fans espèrent donc bientôt le retrouver en pleine forme. D’ailleurs, toute l’équipe de LD People se joint à ces vœux de prompt rétablissement.