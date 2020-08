Jamel Debbouze brise le silence, et dévoile tout sur l’accident ou il a perdu un bras.

Jamel Debbouze est très réservé sur la question de son handicap. Sur la chaîne C8, en 2019, l’humoriste indiquait la manière avec laquelle il était parvenu à surmonter cette épreuve. En janvier 1990, le comédien a perdu sa main lors d’un accident.

En 1990, alors que Jamel Debbouze était alors âgé de 14 ans, son existence bascule suite à un dramatique accident. Il perd alors l’usage d’un bras et l’un de ses amis est décédé à cette occasion. « Dédramatiser, c’est plus simple et mieux à vivre », a indiqué le comédien quand il a accepté de parler du passé, au site branché Konbini, l’année dernière. Sur cette partie de sa vie, Jamel Debbouze n’a jamais été très bavard. Père comblé de deux bambins, il a décidé d’évoquer le sujet à l’occasion d’une émission très regardée.

Jamel Debouzze se confie à la télévision

En 2019, dans l’émission Au tableau, sur la chaîne C8, un programme produit par son épouse, la belle Mélissa Theuriau, une journaliste reconnue. « Je me suis retrouvé sur le quai d’une gare, très tard. Je souhaitais gagner du temps. J’ai distingué le bus passer. Et j’ai décidé de traverser les rails durant la nuit sans regarder, ni à droite, ni à gauche. Je voulais simplement gagner un peu de temps », indiquait-il, bouleversé. Et de continué : « J’ai fait une erreur, je n’ai pas écouté mes parents et je me suis rendu compte tardivement que c’était une bêtise de ne pas écouter les conseils de ses parents. » Actuellement, Jamel Debbouze veut oublier cet épisode tragique de sa vie et effacer ce souvenir. Il cherche à cultiver le bonheur en famille.

Voir cette publication sur Instagram Rouen MERCI On a passé une bonne soirée ! Une publication partagée par Jamel Debbouze (@jameldebbouze) le 21 Oct. 2019 à 7 :43 PDT

Jamel Debbouze une carrière fulgurante

Jamel Debbouze, a connu un parcours exceptionnel. Passé par la chaine Canal Plus où il jouait dans un programme court consacré au cinéma, l’humoriste a enchaîné les rôles au cinéma. On se souvient d’une prestation remarquée lors des Césars, il y a quelques années. Il a aussi explosé sur scène. Ses spectacles ont été de gros succès. Chaque date est à guichet fermé. Il est aussi à l’initiative d’une pépinière de talents le Jamel Comedy Club. De nombreux humoristes ont émergé grâce à lui, ces dernières années. A Marrakech, il est aussi à l’initiative d’un évènement qui rassemble des milliers de personnes autour de nombreux humoristes. Les têtes d’affiche de l’humour comme Gad Elmaleh ou Kev Adams font le déplacement dans la ville rouge pour faire rire les Marocains.

Ces derniers mois, après une prestation sur scène assez décevante, l’humoriste a décidé de prendre un peu de recul et de se ressourcer avant de revenir sur scène. Le plus grand des défis pour les humoristes est de pouvoir se ressourcer et de trouver de nouvelles histoires à raconter. Jamel travaille beaucoup avec Kader Aoun, qui est un peu le parrain de nombreux humoristes en France. Il lui donne des conseils pour la mise en scène.