Jarry, père de jumeaux, est menacé de mort sur les réseaux sociaux, ses terribles confidences!

Aujourd’hui âgé de 43 ans, Jarry a tout pour être un homme heureux. Car du côté professionnel tout semble lui sourire. D’ailleurs, sa vie privée est également une source de satisfaction pour le jeune papa. Néanmoins, cette paternité n’a pas été facile. Puisque pour avoir une descendance, Jarry a dû faire appel à une mère porteuse aux États-Unis. Mais de toute évidence, cette décision ne semble pas plaire à tous. À de très nombreuses reprises, l’homme de spectacle est la cible de virulentes attaques. LD People vous raconte son calvaire !

Jarry : un papa comme les autres

Retour sur une histoire bien compliquée

Depuis de nombreuses années, Jarry rêve d’être papa. Mais pour un couple d’hommes, c’est loin d’être une démarche facile. Notamment en France, où le sujet est encore tabou. Dès lors l’humoriste et son compagnon prennent une décision radicale. Ainsi, il souhaite trouver une solution en dehors des frontières de l’Hexagone. Après une longue réflexion, leur choix se porte sur les États-Unis. Là-bas, ils font la connaissance d’une mère porteuse qui est prête à les aider.

Très rapidement, les événements s’enchaînent. Et en 2016, Jarry et son compagnon deviennent parents. Depuis leur retour en France, il y a 4 ans, toute la famille connaît des moments de bonheur. Mais visiblement, cette sérénité n’est pas partagée par tous. Puisque Jarry est victime de véritables insultes sur les réseaux sociaux. LD People vous explique comment le couple vit véritablement dans la peur ! Car les appels à la violence sont véritablement effrayants.

Des menaces très précises

Cela fait longtemps que Jarry a fait son coming-out. Et pour lui, sa vie privée ne regarde que lui. Même s’il est présent sur la toile, il fait tout pour préserver les siens. Mais la haine, il connaît. Puisque depuis de nombreuses années, il connaît les commentaires que son orientation peut susciter. Néanmoins, jamais il n’aurait pu se douter de gêner les gens parce qu’il est papa. Dans une récente déclaration, Jarry avoue vivre un véritable harcèlement. ” Je reste encore menacé depuis 1 an et demi parce que je suis papa homosexuel ayant des enfants “. Comme il l’explique, c’est même devenu un rituel pour certains. ” Ça fait un an et demi, 2 ans que je suis menacé sur les réseaux sociaux “.

D’ailleurs, les termes employés par certains internautes sont éloquents. En effet, ils sont d’une violence profonde. ” On va te retrouver, on va vous brûler “. Plusieurs commentaires prétendent même qu’il faut leur enlever leurs enfants. Bien heureusement, il ne s’agit pas de la majorité des messages reçus par l’artiste. Mais Jarry reconnaît parfois avoir très peur. ” On le voit aujourd’hui dans la société, il ne faut pas beaucoup de gens pour être en danger. Il suffit d’une seule personne “. Bien sûr, Jarry craint pour sa vie. Mais il a évidemment aussi peur pour les siens. Dès lors, il dénonce ces faits afin de faire prendre conscience de sa situation. Même si ce ne sont que des mots, ils ont en effet assez de force pour véritablement glacer le sang.