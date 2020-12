“J’avais honte “ Aya Nakamura, victime de violences conjugales, ses confidentes très touchantes

Face à la journaliste Léa Salamé, Aya Nakamura est revenue sur l’un des épisodes les plus douloureux de sa vie. En effet, la star semble être passée par des épreuves très difficiles au cours de sa vie. Aujourd’hui, elle reconnaît donc avoir un peu honte de ne pas avoir réagi à temps. Ainsi, victime de violence au cœur de son couple, l’artiste tire un bilan amer de cette expérience douloureuse. LD People revient sur les déclarations de la chanteuse concernant ce véritable cauchemar.



Aya Nakamura : une confession émouvante



Une femme plus forte aujourd’hui



Dans l’émission Femmes puissantes, Aya Nakamura se livre à cœur ouvert face à la journaliste Léa Salamé. Dans ce programme diffusé sur France Inter, le nouveau phénomène de la musique française fait d’étonnantes révélations sur l’une des périodes les plus sombres de sa vie. Ainsi, elle avoue avoir été victime de violences conjugales. Par conséquent, elle paraît regretter aujourd’hui de ne pas avoir réagi comme elle aurait dû le faire. D’ailleurs, c’est un point commun compte beaucoup de femmes victimes de harcèlement et de mauvais traitements.



Malgré son caractère fort et trempé, Aya Nakamura n’a pas toujours été la femme forte qu’elle est aujourd’hui. Comme elle l’explique dans cet entretien avec les médias, il lui a fallu du temps pour se forger un caractère beaucoup plus dur. Même si le cas d’Aya Nakamura est loin d’être unique, son témoignage a une véritable force d’exemple. LD People revient sur les déclarations de la nouvelle star de la scène française.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LANAKAMURANCE (@ayanakamura_officiel)

” Ça m’a renforcée “



Il y a presque 2 ans, Aya Nakamura partageait déjà cette histoire douloureuse sur les réseaux sociaux. En effet, ses fans peuvent découvrir à l’époque le visage de la jeune femme roué de coups. À cette période de sa vie, la chanteuse vit une relation plus que compliquée avec le rappeur Niska. Pourtant, Aya Nakamura décidera de retirer cette publication des réseaux sociaux. En effet, la presse s’empare de l’affaire et ça l’effraie. ” J’aurais pu aussi faire comme tout le monde et raconter ce qu’il s’était passé clairement. J’ai été un peu lâche sur ce coup là (…) “. Mais elle était finalement revenue sur ce calvaire dans la presse en expliquant subir des violences sévères. Déjà à cette période, elle reconnaissait se sentir coupable et surtout avoir honte.



“ Je n’ai pas porté plainte. Peut-être qu’à ce moment-là, j’étais faible mentalement. C’est pas que j’avais honte, mais j’étais en mode waouh, je pensais pas que ça pouvait m’arriver à moi…. Ça arrive à tout le monde “. Car malheureusement, Aya Nakamura n’est pas un cas isolé face aux violences conjugales. Et comme souvent dans cette situation, les victimes ont dû mal à accepter ce qui leur arrive. Mais face à Léa Salamé sur France Inter, Aya Nakamura affirme avoir bien changé depuis cette époque. D’ailleurs, elle se dit totalement métamorphosée. Et surtout, elle est beaucoup plus forte maintenant.” Pour atteindre une certaine maturité, il faut passer par plein d’épreuves. C’est sûr que tout ne vient pas comme ça d’un coup. Je ne suis pas née en guerrière mentale comme ça. Je suis passée par plein d’étapes, il m’est arrivé plein de broutilles, ça m’a renforcée “.