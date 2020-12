“Je déteste !”, “Très moche”, Cristina Cordula ce nouveau look qui ne plait pas du TOUT aux internautes

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristina Cordula (@cristinacordula)

Un look improbable

Quand on passe son temps à juger, il faut aussi être prête à avoir des avis mais également des critiques. Cristina Cordula, avec son look totalement improbable s’expose aussi à être attaquée, voire même moquée. C’est la dure loi des réseaux sociaux. Ainsi, le 9 décembre dernier, la styliste brésilienne a diffusé un cliché d’elle, face à un miroir, afin de montrer un tout nouveau look : un pantalon crème lâche, un petit blouson style militaire, des bottes noires digne d’un cow-boy, et enfin une doudoune noire, avec en sous-titre « Vivons camouflés, vivons heureux » avec des références des différentes pièce qu’elle a mise.

Des commentaires pas toujours très sympas

Le look de Cristina Cordula a beaucoup divisé ses plus grands fans. Si Cristina Cordula affiche un grand sourire sur ce post instagram, il est fort probable qu’en regardant les commentaires, elle déchante très vite, « Mais non ! on se perd là Cristina… tu peux vraiment mieux faire ! » « Tu as sorti une tenue pour aller à la chasse ?“, « C’est horrible », « Non, désolée, c’est un désastre ! », « Je déteste complètement ». Mais heureusement pour la brésilienne, plusieurs internautes ont laissé leur avis, tout en étant tout de même plus neutres, « Je n’aime pas mais au moins, c’est étonnant. Lorsque l’on est Cristina, on peut oser ». Cristina Cordula est une femme qui se moque des avis trop extrêmes sur les réseaux sociaux. Elle sait que lorsque l’on s’expose, les avis peuvent être très variés. Sur M6, elle continue de plaire au public avec son émission qui cartonne.