“ Je l’ai de dingue”: Inès Reg donne son (atout séduction) en direct! Quelle surprise!

Depuis 2019, Inès Reg connaît une carrière fulgurante. Grâce à une vidéo diffusée sur internet, la jeune femme fait un buzz phénoménal. Aujourd’hui, elle attire tous les regards pour sa perte de poids remarquable. Et récemment, elle donnait ses conseils de séduction lors d’une interview. A ne pas rater !

« C’est quand que tu vas mettre des paillettes dans ma vie Kevin !? ». Grâce à cette réplique, Inès Reg s’est faite connaître du grand public. En effet, avec une simple vidéo balancée sur le web, l’humoriste a prouvé ses talents d’humoriste. Et depuis, ses fans sont accros ! La crise sanitaire a certes mis entre parenthèses sa carrière sur scène.

View this post on Instagram A post shared by Ines Reg (@inesregmec)

Mais cela n’empêche pas l’artiste de continuer à faire rire en ligne. Par ailleurs, elle se retrouve de plus en plus souvent sous les projecteurs d’émission. Son succès fulgurant attire en effet toutes les attentions. Et le public veut en savoir plus sur elle.

« Je gère très bien la bouche bombée sans faire exprès.”

Récemment, Inès Reg a fait part de quelques conseils beauté sur le plateau du QG. En présence de Guillaume Pley et de Jimmy Labeu, la compagne de Kévin a lâché son « atout séduction » pour le plus grand bonheur de ses fans. « Je gère très bien la bouche bombée sans faire exprès. Il faut l’avoir hein. Mais je l’ai de dingue », a-t-elle ainsi fait savoir. Elle a ensuite montré de quoi elle parlait. Et au sein de la rédaction de LDpeople, on confirme, ce talent, elle l’a bien ! Cela lui est d’autant plus indispensable qu’elle poste souvent des clichés sur Instagram.

Sa silhouette complètement métamorphosée !

En décembre dernier, Inès Reg a impressionné sa communauté de fans. En effet, la jeune fan a montré les résultats de son régime entamé 6 mois plus tôt. Cela faisait en effet un moment qu’elle se sentait mal dans sa peau, « essoufflée et fatiguée pour un rien ». « J’ai commencé la méthode Abura à 76 kilos le 16 juin 2020 et le 16 novembre 2020 j’étais à 61 kilos. Aujourd’hui je suis à 60 kilos », avait-elle ainsi déclaré fin 2020.

View this post on Instagram A post shared by Ines Reg (@inesregmec)

Et de poursuivre : “Je partage avec vous parce que ça m’a changé la vie donc si ça peut changer la vôtre aussi si vous en avez besoin. » L’humoriste a aussi précisé qu’aucun partenariat rémunéré ou « d’une histoire de contrat ou d’argent » ne se cachait derrière ce message. Inès Reg a ainsi perdu 16 kilos. « J’ai changé de corps et je me sens vraiment mieux », a-t-elle reconnu.

Inès Reg ne renonce pas pour autant aux Kinder !



Mais elle ne se fait pas d’illusion. « Ça ne veut pas dire que plus jamais de ma vie je vais manger de Kinder. Ça se peut que même un jour je regrossirai. Mais c’est au-delà même de l’apparence, je ne suis plus essoufflée, fatiguée pour un rien. Et surtout je ne suis plus en train de chercher mille techniques pour me sentir à l’aise dans mes vêtements« , s’est-elle ainsi réjouie. Tant mieux pour elle et bravo pour tous ses efforts !