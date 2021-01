“Je lui en ai mis plein la gueule depuis tout petit”: Norbert Tarayre (Top Chef), en rupture avec sa mère, ses incroyables confessions !

Sur le plateau du Jarry Show, Norbert Tarayre a révélé de nombreuses confidences sur sa mère. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que le chouchou de Top Chef lui en a fait voir des vertes et des pas mûres.

“Je suis le morbaque de Top Chef, celui qui se colle à la culotte et qui ne bouge plus !” Les téléspectateurs se sont vite attachés au personnage de Norbert Tarayre pour ses expressions sorties de nulle part ! Personnage haut en couleur de l’émission Top Chef, ce qu’il aime avant tout, c’est en effet de faire le pitre ! Mais derrière la face du clown se cache une personnalité très tendre qui n’hésite pas à dévoiler ses failles. Invité par l’humoriste Jarry dans son émission le Jarry Show diffusée sur Youtube, Norbert Tarayre a ainsi avoué ce qu’il avait fait subir à sa mère quand il était jeune.

“Tu voyais pas le monde de la même façon.”

Pour procéder à l’interview, l’humoriste Jarry a une fois de plus eu recours au tirage des cartes de tarot. “On va voir qui tu étais quand tu étais un petit garçon“, a-t-il ainsi lancé. “Tu peux voir ça ? Si tu vois ça, je tombe“, lui a rétorqué Norbert. Mais il ne croyait pas si bien dire ! Norbert est en effet tombé des nues quand il a entendu la suite. ” Déjà tu n’étais pas un petit garçon comme les autres, tu voyais pas le monde de la même façon. Tu t’es senti à part un peu isolé, t’as dû assez vite t’imposer… tu savais que tu allais devoir travailler très fort, plus fort que tout le monde. Tu es un terrien tu n’aimes pas les suppositions, les peut-être, les on verra“, a détaillé le papa de jumeaux.

Norbert Tarayre : “T’es en train de me tuer là.”

Et de poursuivre : ” Là y’a ta maman qui est très forte qui te montre le chemin de l’espoir et de la réussite. […] Je pense que ta maman elle a eu un rôle très important avec une autorité très forte.” Norbert ne peut alors plus cacher son émotion : “Oh j’ai envie de chialer, c’est exactement ça c’est toute ma vie“, a-t-il en effet confirmé.

” Ma mère a été très forte dans ma vie, t’es en train de me tuer là. Je dis jamais tout mais là je vais parler un peu de ma vie. Ma mère je lui en ai mis plein la gueule depuis tout petit, même plus grand et encore aujourd’hui. Ben je crois qu’elle est en rupture parce qu’on se parle plus beaucoup, et elle a eu énormément à supporter” . Malgré la séparation, Norbert Tarayre garde sa maman au fond du cœur. “Elle est l’un des piliers de ma vie…”

“Je lui ai cramé sa baraque.”

Norbert Tarayre avait également raconté les déboires avec son père dans l’émission Salut les terriens : On s’est foutu sur la gueule, je l’ai insulté, je lui ai cramé sa baraque, j’ai fait des milliers de conneries pour susciter une réaction… Il ne s’est rien passé.” Sa jeunesse semble avoir été compliquée. Au sein de la rédaction de LDpeople, on se réjouit finalement de voir le natif d’Orange père de famille.