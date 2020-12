“Je me sens trahie”: Céline Dion condamnée par la justice, cette somme exorbitante à rendre très (très) vite!

Céline Dion déclare se sentir trahie par les agissements de son agent, Rob Prinz. Depuis que son mari René Angélil ne fait plus partie de sa vie, la chanteuse doit apprendre à faire confiance à d’autre. Car le père de ses enfants était non seulement l’homme de sa vie, il était aussi son producteur et son manager. C’est donc lui qui s’occupait de tout l’aspect administratif de la carrière de Céline Dion. Et son agent, Rob Prinz a saisi la justice pour faire condamner la diva à payer ses dettes. Des dettes dont elle n’avait pas conscience jusqu’à ce que les tribunaux interviennent.

Céline Dion tombe de haut, elle est profondément déçue

Céline Dion n’aurait pas pensé que cet homme avec qui elle travaille depuis tant d’années, Rob Prinz, puisse la mettre dans une telle situation. Certes c’est elle qui est en tord aux yeux de la loi. Mais il n’est pas facile pour la chanteuse de reprendre en main ce que son défunt mari avait l’habitude de gérer. Non seulement parce que tout ces détails sont complexes mais aussi par ce qu’il la rappelle forcément à la disparition de celui qui était tout pour elle. Aussi, elle admettait avoir fait confiance à son agent pour qu’il soit patient quant à ce sujet. Mais ce dernier ne pouvait plus attendre et à préférer faire appel à la justice. Se faisant, la condamnation étant publique, c’est donc une partie du contrat très privé de Céline Dion qui est mis à jour.

En effet, Rob Prinz et l’agence ICM Parteners accusent des retards de paiement depuis 2016. Des sommes qui représentent un total des 13 millions de dollars et dont les détails sont aujourd’hui publics. “1,5 % de la rémunération brute gagnée des spectacles de Las Vegas, 3 % des concerts et des tournées”, mais aussi 10 % d’intérêts par an sur ces sommes là. Cela donne effectivement une idée claire de ce que peut empocher la diva lors de ses prestations. Et si elle se sent surtout trahie, c’est que tout ceci aurait dû rester confidentiel et que son agent le savait pertinemment. Des informations que votre magazine LDPeople a croisé entre les informations obtenues par France Dimanche et le communiqué publié par Deadline.

Une leçon qui lui servira pour la suite de sa carrière

Céline Dion ne peut visiblement plus faire confiance aveuglement aux personnes qui l’entourent. Si elle pouvait se le permettre auparavant, elle sait aujourd’hui que c’était grâce à l’implication constante de son mari. René Angélil n’est plus de ce monde et malgré sa peine, la diva va devoir reprendre les choses en main. Car si le père de ses enfants avait fait en sorte qu’elle ne puisse se concentrer que sur sa musique, tout est différent à présent. Tout le monde n’est pas aussi bienveillant que celui qu’elle aimait plus que tout au monde. Céline Dion doit donc s’acquitter de 13 millions de dollars au plus vite pour régulariser ses finances. Mais surtout, elle devra apprendre à ne pas fermer les yeux sur les détails administratifs et ne plus compter sur la compassion de ses collaborateurs.