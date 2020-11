“Je me sens trahie” Céline Dion épinglée par la justice ELLE VA DEVOIR PAYER UNE SOMME COLOSSALE

Dans un conflit qui l’oppose à un ancien proche, Céline Dion se retrouve devant la justice américaine. En effet, son ancien agent Rob Prinz lui réclame plusieurs millions de dollars. Pour la célèbre artiste, il existe aujourd’hui beaucoup de rancœur. Dans une déclaration, la chanteuse affirme être très déçue. De toute évidence, aucun accord n’a pu être trouvé à l’amiable. Dès lors, le juge doit prendre une décision.

Céline Dion, un procès l’oppose à son ancien agent artistique

De nouvelles responsabilités pour l’artiste

Avant la mort de René Angélil, Céline Dion ne s’occupe pas de ce genre de question. En effet, son mari la protège durant de nombreuses années. Tout au long de sa carrière, la diva peut se concentrer sur le côté artistique de sa vie professionnelle. Tous les aspects financiers sont gérés par son époux. Mais à la mort de celui-ci après une longue maladie, la maman de trois enfants se voit obligée d’endosser de nouvelles responsabilités. Aujourd’hui, Céline Dion doit faire face à des problèmes de contrat importants.

En réalité, ce conflit remonte déjà à plusieurs années. En effet, l’artiste était liée par un contrat à ICM Partners. Cette société était en charge de gérer une partie de la carrière de l’artiste. Néanmoins, son représentant Rob Prinz porte plainte pour non-respect de certaines conditions de leur contrat. D’ailleurs, la justice américaine vient de lui donner raison. Céline Dion se voit condamnée à verser 13 millions de dollars à son ancien agent. Pour plus de précision, ce montant correspond à un pourcentage perçu par l’intermédiaire sur un contrat de 500 millions de dollars.

Pour l’artiste, il s’agit d’une trahison

Dans un premier temps, Céline Dion ne dit pas que Rob Prinz n’a rien fait pour elle. Mais selon la chanteuse, il n’a pas eu autant d’influence que ça sur son succès. De plus, elle précise que René Angélil et elle ont toujours été très généreux avec celui qui l’attaque aujourd’hui au tribunal. René en vie, les choses étaient bien différentes. ” Il a pris soin de mes affaires et était toujours très juste avec les gens avec qui il travaillait. Il m’a appris à faire la même chose.(…) Je me sens trahie “.

Comme le précise, elle a versé des millions de dollars, durant des années, à Monsieur Prinz. Même si selon elle, il n’a pas été un acteur majeur dans sa carrière. À la base, Céline Dion semble même prête à trouver un accord avec son accusateur. Mais dans ce communiqué transféré à l’agence Deadline par la diva, Céline Dion fait part de son incompréhension. Pourtant, la décision de justice reste irrévocable. Puisqu’en effet, Rob Prinz est autorisé à toucher 1,5 % de la rémunération brute de tous les spectacles de Céline Dion à Las Vegas. De plus, il faut ajouter à cela 3 % de toutes les tournées. Ainsi que 1,5 % des revenus générés par les concerts au Québec. Évidemment, tous ces chiffres représentent des montants colossaux. Mais pour Céline Dion, il s’agit d’une véritable injustice. Céline Dion s’avoue écœurée. Car jamais, elle ne s’imaginait être condamnée. Mais la situation de l’artiste n’est évidemment pas préoccupante. Avec une fortune estimée à plus d’un demi-milliard de dollars, Céline Dion est néanmoins loin d’être dans la difficulté.