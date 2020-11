“Je n’ai pas les mots…”: profondément outré, Slimane craque publiquement! Et pousse un coup de gueule!

Slimane n’est pas du genre à polémiquer. Pourtant, la situation lui pèse sur les épaules. L’artiste a décidé de pousser la voix. Car certaines images l’ont profondément bouleversé. Décryptage.

Le chanteur Slimane révélé dans The Voice prend la parole uniquement quand c’est nécessaire. Ainsi, quand il a vu le secteur culturel souffrir énormément du confinement, il a partagé ce qu’il avait sur le cœur. Le partenaire de Vitaa s’est montré notamment choqué par l’interdiction des concerts puis par l’interdiction de vente d’albums dans les grandes surfaces.

Slimane vole au secours de l’industrie du disque

“La décision de l’état, c’est la décision de l’État. Moi je la trouve complètement improbable et ‘est mon avis mais je vais vous expliquer les conséquences qu’elle a plutôt”, avait-il en effet expliqué en story. Et de poursuivre : “Et là en fait on se retrouve fans un cas de figure ou il y a beaucoup d’investissement, mais pas d’entrée. Donc là, nos producteurs sont en train de nous dire que ça va être très compliqué”, avait-il ensuite conclu.

Son énorme coup de gueule !

Mais aujourd’hui, le jeune homme se dit outré pour un tout autre sujet. En effet, il raconte avoir tout simplement été choqué à cause de photos publiées sur de nombreux réseaux sociaux. Et c’est sur twitter qu’il a décidé de pousser un véritable coup de gueule.

En cause : les images de l’évacuation brutale du camp de migrants de la place de la République, à Paris. “Insupportable”, “hallucinant”, “révoltant” : les hommes politiques ont également réagi face à ce démantelement plus que musclé de la part les forces de l’ordre.

“J’ai été sidéré par ce que j’ai vu. Nous sommes un pays qui est censé être le pays des droits de l’homme. (…) Ces images sont insupportables.”, a notamment réagi Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, mardi 24 novembre au micro de France Inter.

“Y avait-il un risque pour les policiers ? Non, ils en conviennent. Y avait-il le même risque pour une détérioration de matériel ? Non. Donc, c’est une répression qui s’est abattue, je le rappelle, sur des gens qui demandent juste qu’on respecte leurs droits humains, sur des militants pacifiques, sur des journalistes et des élus sans distinction”, a pour sa part demandé le député La France insoumise Éric Coquerel.

“Je n’ai pas les mots… ces images m’ont glacé le sang !”

Tirs de gaz lacrymogène, grenades de désencerclement, les images sont effectivement difficiles à regarder. “Je n’ai pas les mots… ces images m’ont glacé le sang !”, a donc commenté Slimane en retwittant le message d’un internaute qui disait: “C’est comme ça qu’on traite les gens en France ? On les dégage, on les violente ? Quel crime paient-ils exactement ? Celui d’être des indigents, des démunis, de vulgaires migrants ? Forces de l’ordre en roue libre. Qui donne les ordres ?”